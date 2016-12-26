Отношения Израиля с миром не пострадают от ответа на резолюцию ООН - Нетаньяху

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дипломатические и экономические контрмеры в отношении стран, инициировавших и поддержавших антипоселенческую резолюцию СБ ООН, только улучшат отношения еврейского государства с внешним миром, где уважают "сильные и способные постоять за себя" нации, сообщает РИА Новости.

Израиль отказался выполнять резолюцию и уже ответил на нее прекращением помощи Сенегалу, отзывом посла из Новой Зеландии, отменой визита премьер-министра Украины, сокращением взносов в бюджеты ООН и вызовом "на ковер" дюжины иностранных послов.

"Это ответственный, взвешенный и энергичный ответ, естественная реакция здорового народа, который дает понять нациям мира, что то, что было сделано в ООН, для нас неприемлемо… Израиль – это страна, у которой есть национальная гордость, и другую щеку мы не подставим", — ответил Нетаньяху критикам, которые сравнили его реакцию с объявлением "мировой войны".

Решительный ответ, по его словам, закладывает основу для иного отношения к Израилю в будущем.

"В заискивании нет никакой дипломатической мудрости. Наши отношения с зарубежными странами не только не пострадают, но со временем улучшатся, потому что в мире уважают сильные государства, которые способны постоять за себя, и не уважают заискивающие, склоняющие головы нации", — добавил глава правительства.

Местные СМИ сообщали, что на состоявшемся накануне заседании военно-политического кабинета израильским министрам было предписано свести к минимуму или, по другим данным, вообще приостановить контакты с коллегами из 14 стран-членов СБ ООН, которые поддержали антипоселенческую резолюцию. Представитель Нетаньяху отказалась подтвердить или опровергнуть эти публикации. "Мы не комментируем обсуждения и решения военно-политического кабинета", — сказала она РИА Новости.

При голосовании в СБ ООН, которое состоялось в пятницу, воздержались только США, но именно американцев, которые впервые за восемь лет президентства Барака Обамы не воспользовались правом вето, израильтяне считают закулисным вдохновителем инициативы.

Нетаньяху сказал, что в следующем месяце, до смены хозяина Белого дома, возможны еще "одна-две попытки навредить нам".

Принятая в пятницу резолюция провозглашает еврейские поселения, в которых на оккупированных палестинских территориях живут 600 тысяч израильтян, "вопиющим нарушением норм международного права" и "препятствием для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе".

СБ ООН потребовал от Израиля "незамедлительно и полностью" прекратить всю поселенческую деятельность и заявил, что не признает изменений "довоенных" границ, не согласованных между конфликтующими сторонами. Документ не предполагает санкционных мер за невыполнение его положений, но при выстраивании отношений с еврейским государством мировому сообществу рекомендуется дифференцировать собственно территорию Израиля и оккупированные им земли.