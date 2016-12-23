Беспилотники из США неэффективные, легко сбиваются – волонтер

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Американские беспилотники в условиях боевых действий в зоне АТО оказались неэффективными.

"С самого начала это было неправильное решение — использовать эти беспилотники", — заявил советник начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Натан Хазин.

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Всего США передали украинской стороне более 70 беспилотных летательных аппаратов. Их общая стоимость составила 12 миллионов долларов. Аппараты армия получила в рамках программы "Инициативы по восстановлению доверия в Европе" американского оборонного ведомства.

Почему беспилотники оказались неэффективными, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил основатель волонтерского проекта "Вернись живым" Виталий Дейнега.

(публикуется на языке оригинала)

Чому виник цей скандал саме зараз, адже Україна отримала ці безпілотники ще в липні?

— Ці проблеми були відомі з самого початку, як ми їх отримали. Якщо в двох словах, то безпілотник реально не витягує свою дальність. Їх дали на рівні бригад, а в бригаді треба знати інформацію на 15-20 кілометрів вглиб супротивника, тому що такі групи думають не в рамках п’яти кілометрів. Це непоганий безпілотник міг би бути для мінометного розрахунку. Це максимум, це його рівень.

У мене значно більше питання до того, хто їх замовляв. Бо Україна не отримує допомогу, а Америка не видумує сама, що нам дати. Для мене особисто великою загадкою є людина, яка не розбирається ні в чому, 100% не воює сама і у неї ніхто не воює з її близьких, бо це фактично халатність, це безпілотник, який не може нормально виконувати свої задачі в зоні бойових дій.

Ми дуже вдячні американцям, це краще, ніж нічого. Але по факту він абсолютно не стійкий до радіоелектронної боротьби, його можна збити або увести спецзасобами.

Ймовірно, що хтось колись замовляв ці безпілотники, лобіював інтереси якоїсь певної збройної компанії?

— Ні, я це 100% виключив, бо постачальник цих БПЛА – американська компанія, яка жодного відношення до наших цих "шишок" не має. Це звичайна тупість когось або в "Укроборонпромі", або в Генштабі, або неважливо хто назвав модель, яку нам треба поставити. Хай би нам краще поставили в п’ять разів менше, але толкових безпілотників, які здатні воювати в умовах такої війни, яку ми маємо на даний час.

Наскільки зараз ЗСУ укомплектовані безпілотниками, чи є в них дефіцит?

— Дефіцит страшний, цих безпілотників дали не так багато. В принципі, в пресі була їхня кількість, їх дали по комплексу трьох літаків в кожну бригаду, а це нереально мало. І при такій якості. Це зараз одна з найдефіцитніших позицій в АТО.

Проблема ще інша – підготовки, тому що частину людей готували керувати цими БПЛА в Штатах, частину — в Житомирі. І тих, яких готували в Житомирі, якість підготовки в рази нижча. Відповідно, у нас є втрати тих БПЛА через непрофесійність екіпажів, і це теж питання до Генштабу і до того, як вони організовують свою роботу.

Ранее военный эксперт Игорь Козий в эфире "ГС" заявил, что право защищать свою страну определено в Конституции, и его нужно реализовывать в рамках законодательства.

А политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что у государства должна быть монополия на создание вооруженных, поскольку существует множество рисков, связанных добровольческими батальонами.