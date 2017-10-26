Advance: Украине пора отказаться от иллюзий

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Ситуация с конфликтом на востоке Украины далека от своего финала. "Недавно начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Виктор Муженко заявил, что киевские войска в состоянии захватить Донбасс за десять дней, однако это повлекло бы за собой гибель 10-20 тысяч человек, из которых половина была бы гражданским населением. Чтобы этого не произошло, Киев будет действовать, только получив точное и эффективное оружие из США. Если эти планы будут реализованы, есть опасность, что на востоке Украины утихнут последние голоса разума", — пишет Ведран Обучина в статье для хорватского издания Advance.

"Украинская армия действительно усовершенствовалась и реформировалась за очень короткое время, и не только на 750 миллионов долларов предоставленной ей иностранной военной помощи. Но, несмотря на рост боеспособности, захватить и вернуть обратно Донбасс будет непросто", — продолжает автор публикации, отмечая, что и Россия не слишком заинтересована как в аннексии Донбасса, так и в проведения местного референдума.

"События на Восточной Украине оказывают политическое и экономическое влияние на Россию, и совершенно ясно, что Донбасс останется в составе Украины, а Киев сохранит над ним контроль. Но вопрос в том, как это будет достигнуто. Сила, конечно, не метод урегулирования ситуации в Украине. Нужен политический процесс, в котором будет признан особый статус региона, и в котором будут участвовать заинтересованные международные субъекты, причастные к этому кризису. В начале октября Россия одобрила идею миротворческой операции ООН, целью которой была бы реализация минских договоренностей для разрешения конфликта на востоке Украины", — напоминает Ведран Обучина.

"Любой другой вариант развития событий лишь подтвердит жестокую и нескладную природу украинского государства. Поэтому все, кто поддерживает вооружение Украины, руководствуясь даже благими намерениями, пренебрегают возможностью политического решения и предлагают только военное. Оно устраивает главу украинского государства Петра Порошенко, весь политический капитал которого основан лишь на обещаниях. Он и не думает ускорять реформы, пока политические кланы наживаются за счет националистически настроенных украинцев. Похоже, другие страны волнуются за Украину больше, чем ее собственное правительство", — говорится в статье.

"Если Вашингтон под руководством Дональда Трампа с энтузиазмом отнесется к идее вооружения Киева, ситуация может серьезно осложниться, потому что опосредованная война с Россией превратится в явную помощь и вызов президенту Владимиру Путину. Кремль уже дал понять, что последует возмездие, если Соединенные Штаты действительно будут вооружать Киев…", — продолжает автор публикации.

"Россия не может допустить поражения своих интересов в Украине ни в какой форме, особенно в преддверии 2018 года, когда в России состоятся президентские выборы. В Украине в 2018 году тоже пройдут выборы, парламентские, а президентские намечены на 2019 год. Донбасс разорен, переполнен нелегальным оружием, его народ обнищал…. Киеву будет очень трудно уследить за этим регионом, а тем более вернуть его обратно под крыло украинского государства. Кстати, у Украины еще и недостаточно денег для этого процесса", — отмечает Ведран Обучина.

"Чего хотят Донецкая и Луганская области: федерального самоуправления или местной автономии? Остальная Украина отказывается обсуждать федерацию (Киев якобы боится ограничения своего суверенитета в вопросах внешней политики и безопасности). В минских договоренностях речь идет о безапелляционном признании права на выбор официального языка, хотя это никогда не вызывало споров, если учесть, что большинство украинцев каждый день говорит на русском, а не на украинском языке", — говорится в статье.

"Главным вопросом будут налоговые взаимоотношения Донбасса и Киева. Сейчас регион не может положиться на свои налоговые отчисления и другие доходы, поэтому будет зависеть от денежных поступлений и других форм дотаций из Киева. Когда-то Донбасс был локомотивом украинской экономики, но те времена остались в прошлом. Сегодня Донбасс больше похож на старые промышленные и горнодобывающие регионы Европы без будущего, напоминающего прошлые экономические достижения. Нужно дать импульс этой нефункционирующей экономике, реинтегрировать Донбасс и вместе с тем восстановить торговые отношения с Россией. Только укрепление экономики, ее значительное обновление, может позитивно сказаться на урегулировании ситуации", — полагает автор публикации.

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"Данный конфликт нельзя разрешить в ближайшем будущем военными средствами, даже имея новые "игрушки", которые украинцам может поставить Запад. На самом деле все это делается для отвлечения внимания украинских граждан. Политическое руководство старается как можно больше обострять донбасскую проблему и преувеличивать опасность, исходящую от России и донбасских ополченцев. Но правда в другом: конфликт на разрушенном и возмущенном Донбассе имеет все шансы превратиться в замороженный", — говорится в статье.

"Тогда нынешний статус региона (ни украинский, ни русский, ни самостоятельный), возможно, надолго превратится в статус-кво. Однако это не пугает многих украинских руководителей. Их больше интересует рост рейтингов популярности у общественности, ведь в данный момент Порошенко поддерживает всего 17% граждан. Поэтому они готовы рисковать и идти еще на один военный конфликт, не желая заниматься реальными и чрезвычайно необходимыми задачами для выстраивания государства", — полагает Ведран Обучина.