Steigan blogger: война в Украине — дело рук США

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В Klassekampen 1 сентября 2017 года сотрудник этой газеты Магнус Люсберг выступил с сенсационным утверждением о конфликте в Украине. Он пишет: "Понятно, что Россия должна нести большую часть моральной вины за войну, которая вспыхнула в Украине, но несчастье не пришло неожиданно", — напоминает публицист Пол Стейган в статье для Steigan blogger.

"Люсберг не пытается подтвердить это утверждение документами. И очень жаль, потому что было бы интересно посмотреть, как бы ему удалось это сделать", — пишет автор публикации.

Мы предлагаем Люсбергу прочитать собственную газету, а именно — статью опытного журналиста-международника Петера М. Йохансена о государственном перевороте под руководством США в Киеве 22 февраля 2014 года, предлагает Пол Стейган.

В частности Йохансен пишет: "Оппозиция с сильной и активной поддержкой со стороны США и ЕС оказала мощное давление на Януковича, чтобы заставить его уйти со своего поста. Президент России Владимир Путин в это время был занят Олимпиадой в Сочи, которая продолжалась до 23 февраля. Янукович шаг за шагом уступал по основным пунктам: повторное введение конституции, принятой "оранжевой" революцией в декабре 2004 года, создание правительства народного единства и проведение новых выборов за год до истечения президентского срока.

Договоры с лидерами оппозиции — Арсением Яценюком из "Батькивщины" под руководством бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, Виталием Кличко из партии германской конструкции "Украинского демократического альянса за реформы" (УДАР) и Олегом Тягнибоком из "Свободы" — подписывались по нескольку раз после переговоров, нередко продолжавшихся до поздней ночи.

Каждый раз "Правый сектор" и другие неонацистские и правоэкстремистские военизированные группировки отвечали нападениями на полицию, часто — с применением зажигательных гранат и захватом общественных зданий в центре Киева.

Оппозиция разрывала договоры и компромиссы, заключенные предыдущим вечером, и требовала новых встреч и переговоров сторон. Это была схема действий, принятая лидерами оппозиции, которую они не хотели нарушать".

"Телефонная беседа "Fuck the EU!" 4 февраля между заместителем министра иностранных дел США Викторией Нуланд и послом Джеффри Пьяттом показывает, что США активно участвовали в этих событиях и неодобрительно и недоверчиво относились к попыткам ЕС проводить переговоры, во всяком случае пока министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не приехал в Киев. Во время беседы Нуланд назвала Яценюка следующим премьер-министром", — напоминает Пол Стейган.

"Все, что Йохансен описывает в своей статье, подтверждено многочисленными документами. Другие источники, в частности в самих США, показывают, что США в течение многих лет готовили переворот в Украине. И нет никаких сомнений в том, что американское посольство в Киеве, ЦРУ с привлечением различных НКО и другие западные разведывательные службы долго и серьезно работали над осуществлением антироссийского переворота в Киеве", — полагает публицист.

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"В документе под названием "Завтрак с послом США Джеффри Пьяттом" сообщается, что Сорос и посол США Пьятт обсуждали вопрос о том, каким образом проводить в Украине пропагандистскую кампанию против России. В этой встрече также принимали участие руководители IRF (Силы быстрого реагирования) и директор USAID, которые тоже играли ключевую роль в государственном перевороте", — говорится в статье.

"Россия не участвовала ни в одном из этих событий. Все время ее реакция появлялась лишь после них. Поэтому очень странно, что сотрудник газеты Klassekampen Магнус Люсберг делает Россию ответственной за возникновение этого конфликта. Обычно Klassekampen публикует анализы гораздо лучше этого", — пишет Пол Стейган.