Никакого хлора! Британцы против еды из США вместо ЕС

РИА Новости Украина

Лиам Фокс, министр международной торговли Великобритании, отправился в США, чтобы провести переговоры о возможной торговой сделке с американскими компаниями. Речь идет об импорте американских продуктов питания.

Новость вызвала в британском обществе беспокойство по поводу несоответствия американских стандартов производства действующим правилам в Великобритании и ЕС. Так, в США при обработке куриных тушек применяется хлор, что позволяет удешевить производство курятины. В ЕС и Великобритании такой способ дезинфицирования продуктов питания запрещен.

Джеймс МакГрори, исполнительный директор "Открытой Британии" предложил Фоксу самому отведать курятины, прошедшей обработку хлором: "Если секретарь по международной торговле хочет, чтобы публика ему доверяла, ему нужно воспользоваться возможностью, пока он в США, и слопать обработанную хлором куру в прямом эфире".

Тему возможной торговой сделки и ее последствий Sputnik обсудил с Питером Холмсом, экспертом по торговле с ЕС из университета Сассекса.

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"Первое, что нужно отметить, (торговая сделка между США и Соединенным Королевством) сейчас не обсуждается. Великобритания не уполномочена вести переговоры о чем-либо. Имеет ли Великобритания право обсуждать (потенциальные торговые сделки) с третьими странами, пока она является частью Евросоюза? Европейский союз пока что не возражает. Любые детали (переговоров) появятся гораздо позже. Они (Лиам Фокс, министр международной торговли Великобритании) пока что изучают возможности", – сказал Холмс.

По его мнению, вопрос пищевой безопасности токсичен – в прямом и переносном смысле.

"США окажет давление на Великобританию, чтобы та приняла продукты, произведенные по стандартам США, в число которых войдут говядина, произведенная с применением гормонов, и другие животные продукты, при производстве которых могли применяться антибиотики. Общественное мнение, с большой вероятностью, окажет сильное сопротивление", – прогнозирует эксперт.

Он отмечает: нужно помнить, что нынешнее правительство не имеет большинства (голосов) в парламенте и, возможно, не сумеет получить одобрение (сделки) в принципе.

"США окажет большое давление на Великобританию, чтобы та приняла их режим регулирования, но Великобритании будет очень сложно принять это. Во-первых, из-за давления общественного мнения. Во-вторых, чем больше Великобритания соглашается изменить свою систему регулирования в пользу системы США, тем труднее ей станет преодолевать препятствия в торговле с ЕС. Если согласовать стандарты по вводу продуктов с США, Великобритании будет сложнее продавать продукты в ЕС, потому что ЕС не будет доверять стандартам, которые будут введены в отношении британских продуктов", – сообщил Холмс.

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"Как только в Британии нас начнут продавать продукты, которые могут, например, содержать ГМО, или говядину с содержанием гормонов, ЕС начнет настаивать на более строгих (правилах экспорта) из Великобритании в ЕС, подчеркивает он.

"США никогда – во всяком случае, в обозримом будущем — не сможет заменить ЕС в качестве нашего главного рынка сбыта. Нам придется побеспокоиться как о доступе к рынку ЕС, так и об общественном мнении. <…> Фермерское лобби окажет большое сопротивление допуску в Великобританию товаров, произведенных по менее точным стандартам, позволяющим сэкономит (на производстве)", – резюмировал Холмс.