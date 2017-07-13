Знакомьтесь, клон. В Китае начали клонировать ГМО-собак

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Жанна Манукян, Анна Раткогло, Пекин – для РИА Новости Украина

С тех пор, как в 1996 году британским ученым удалось с помощью клеток взрослого животного клонировать знаменитую овечку Долли, наука сделала большой шаг вперед, и десятки различных животных были созданы искусственным способом, в том числе и собаки; на прошлой неделе мир узнал о новом клонированном животном – первой в мире выведенной из соматической клетки методом нокаута гена собаке по кличке Лун Лун.

Знакомьтесь, Лун Лун

Лаборатория совсем небольшой компании SinoGene находится в одном из отдаленных индустриальных парков на севере Пекина. Ознакомительную экскурсию по лаборатории для журналистов провели генеральный директор компании Ми Цзидун и его заместитель Чжао Цзяньпин, которые обещали, что на собаку можно не только посмотреть, но и потрогать. К удивлению корреспондентов, в лаборатории оказался не только Лун Лун, но и еще два абсолютно идентичных ему клона.

wordyou.ru Ученые из Китая впервые в мире вывели генно-модифицированную собаку-клона

В небольшой стерильной комнате оказались две клетки. В одной из них находился Лун Лун со своей суррогатной мамой, а во второй — еще два клона уже с другой выносившей их собакой. Все три щенка не унаследовали генов своих суррогатных матерей, а являются клонами собаки Пинго ("Яблоко") породы бигль, выведенной в SinoGene в декабре 2016 года. Пинго стала первой в мире собакой, выведенной при помощи метода редактирования генов. Лун Лун родился 28 мая, а два младших клона – 14 июня. Как рассказал Чжао Цзяньпин, тесты показали, что все три клона схожи на 99,9%.

У обычного человека само выражение "клонированная генномодифицированная собака" может вызвать неоднозначные ассоциации, однако Лун Лун и его клоны своим поведением и внешним видом ничем не отличаются от обычных щенков. Они выбежали из своих клеток, не проявляя никакого страха или агрессии по отношению к незнакомым людям, и позволяли себя гладить и брать на руки.

Имена новым клонам пока не придумали, но, как заверил Ми Цзидун, решение, как и в случае с Лун Лун, будет принято на основе консенсуса. Лун Лун в переводе с китайского языка означает "дракон", который в китайской культуре занимает особое место.

Суперсобака?

Выведение одной клонированной ГМО-собаки занимает от двух до нескольких месяцев. Как рассказал Ми Цзидун, в рамках одного эксперимента ученые пытаются вывести 10 собак, однако модификация в геноме может произойти лишь у двух особей. При этом он подчеркнул, что прогнозировать процент успеха не представляется возможным, так как всегда существует фактор неопределенности. В некоторых случаях эксперимент может оказаться и вовсе неудачным.

По словам Чжао Цзяньпина, ГМО-собаки сохраняют репродуктивную способность и могут размножаться с 10-месячного возраста, когда достигают половой зрелости. Следующему поколению передаются и изменения в генах, которые были проведены.

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В целом, как рассказал Ми Цзидун, продолжительность жизни таких собак не отличается от обычных. Ведущий ученый компании Лай Лянсюэ пояснил, что ГМО-собаки изначально страдают гиперлипемией (повышенное содержание жира в крови), и продолжительность их жизни может быть короче, чем у обычных собак.

wordyou.ru Ученые из Китая впервые в мире вывели генно-модифицированную собаку-клона

"Течение жизни собаки, клонированной методом нокаута гена (метод молекулярной генетики, при котором из организма удаляют или делают неработоспособными заданные гены), зависит от хода лечения и режима питания. Если ее кормить продуктами с высоким содержанием жира, начальная стадия заболевания наступит раньше, и продолжительность жизни, соответственно, сократится. Но сейчас я не могу назвать точную продолжительность жизни такой собаки", — рассказал РИА Новости ученый.

Некоторые СМИ уже окрестили Лун Лун "суперсобакой", однако в SinoGene не согласны с такой формулировкой.

"Суперсобакой" можно назвать животное с довольно развитыми двигательными и обонятельными функциями, выполняющее специальные работы. Это может быть, к примеру, собака-поводырь, служебная собака-ищейка или пес, выполняющий поисково-спасательные работы. Но то, что создаем мы, является моделью собаки, выведенной с помощью метода редактирования генов, вызывающих заболевания. Простыми словами, в последующем собака приобретает способность страдать человеческими болезнями, поэтому ее нельзя назвать "суперсобакой", — пояснил Лай Лянсюэ.

Цель оправдывает средства

Технологии генного модифицирования имеют большое значение для развития медицины, отметил Лай Лянсюэ. По его словам, с их помощью можно лечить опухоли и генетические заболевания.

Изначально у ученых компании было два направления исследования: клонирование собак и редактирование генов.

"У каждого из этих направлений разные области применения. Например, на моделях животных можно исследовать безопасность лекарственных препаратов и проверять их эффект. Раньше в подобных экспериментах собаки использовались сравнительно мало, потому что процесс редактирования генов собаки достаточно сложен. Мы проводим эти исследования, потому что ход болезни у собак и людей достаточно близок, у собаки и человека также высокая степень схожести генов", — рассказал Ми Цзидун.

В частности, ученые компании уже исследовали на собаках такие заболевания, как атеросклероз, аутизм, мышечная дистрофия и сахарный диабет.

wordyou.ru Ученые из Китая впервые в мире вывели генно-модифицированную собаку-клона

"С помощью экспериментов над животными можно исследовать риск возникновения заболевания, частоту проявления симптомов, способы профилактики и лечения", — отметил Ми Цзидун.

Китайские ученые, говоря о моральной стороне вопроса, заявили, что, к сожалению, развитие науки и медицины требует подобных жертв.

"Все опыты проводятся на основе принципа полного соблюдения благополучия животного, но в то же время я в полной мере понимаю и точку зрения организаций по защите животных. Тем не менее, в процессе развития медицины и науки необходима эта жертва", - пояснил свою позицию Ми Цзидун.

Планы на будущее

Эксперты компании рассказали, что следующим шагом в их исследованиях может стать выведение генномодифицированной кошки.

"Однако в настоящий момент мы еще не обладаем необходимыми технологиями, следует накопить опыт и знания, тогда мы сможем планировать дальше. С помощью этих знаний можно будет проводить соответствующие исследования всего семейства кошачьих, особенно в отношении вымирающих видов, к примеру, амурского тигра и некоторых видов леопардов", — рассказал Ми Цзидун.

Он также подчеркнул, что компания в проведении своих исследований придерживается открытой позиции и готова делиться своими открытиями с мировым сообществом для развития науки.