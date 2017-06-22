Эксперт: есть три составляющих роста цен на продукты питания

РИА Новости Украина

В мае наибольшие темпы роста были по свекле, моркови, картофелю, луку. К примеру, в мае лук подорожал на 46%. В июне лидером по росту роста цен является капуста, которая добавила 42% за 15 дней месяца. С начала года капуста подорожала на 253%, морковь выросла на 190%, лук репчатый на 144%. Также растут цен на хлеб, мясо, картофель, которые являются основным источником питания для большинства украинцев.

Основной причиной резкого подорожания еды стала холодная весна, из-за которой вымерзла значительная часть фруктов и овощей. Также повлияло повышение минимальной заработной платы, рост себестоимости, отмена госрегулирования цен на социально важные виды продуктов.

По мнению экспертов, государство, отменив контроль за ценами, не сделало ничего для того, чтобы регулировать ценообразование рыночными методами. В итоге, из-за масштабного роста цен украинцы не могут себе позволить нормально питаться. Согласно данным Госстата, украинцы, в среднем, тратят на продукты питания 50% своих месячных расходов, беднейшие слои населения — и вовсе 80%. По мнению аналитиков, государству необходимо срочно принять механизм адресной поддержки беднейших слоев населения, которые уже сейчас не могут себе позволить нормально питаться. Прежде всего, это касается пенсионеров. Другим рыночным способом удешевления продуктов является субсидирование производителей, что является характерной практикой для западных стран.

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“Евросоюз выделяет 70 миллиардов евро субсидий на производство конкретных видов продуктов. Это около половины всего бюджета ЕС. Таким образом, часть себестоимости продукции компенсируется производителю. Еще одним механизмом удешевления является снижение налогов на торговлю продуктами питания. В Европе ставка НДС на такую торговлю составляет 5%, у нас — 20% — это самый высокий налог в Европе. Третий вариант удешевления — это субсидирование продуктов питания для конечного потребителя. Мы остаемся единственной страной в Европе, где нет никакой поддержки ни через производителя, ни через торговлю, ни через конечного потребителя", — заявил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.