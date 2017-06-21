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    В центре Мариуполя возле детской поликлиники обнаружен труп мужчины

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    Вызов по спецлинии "102" поступил сегодня около 8.20. Труп, который лежал на обочине дороги возле тротуара, выявил проезжающий мимо водитель автомобиля.
    В центре Мариуполя возле детской поликлиники обнаружен труп мужчины
    0629

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В среду утром на территории городской больницы №3 был обнаружен труп мужчины. Об этом "0629" сообщили очевидцы. Тело мужчины лежало неподалеку от входа в детскую поликлинику.

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    Как сообщили в пресс-службе полиции Мариуполя, вызов по спецлинии "102" поступил сегодня около 8.20. Труп, который лежал на обочине дороги возле тротуара, выявил проезжающий мимо водитель автомобиля.

    Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и причину смерти мужчины.

    В районе горбольницы №3 работает следственно-оперативная группа полиции, медики. Место обнаружения трупа оцеплено сотрудниками патрульной полиции.

    Напомним, в реке Ивано-Франковской области нашли труп подростка.

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