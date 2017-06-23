Лед тронулся. Выдвинуто 15 исков по преступлениям режима Франко в Испании

РИА Новости — Мадрид

Пятнадцать судебных исков по делам о преступлениях, совершенных во времена диктатуры Франсиско Франко (1939-1975), будут поданы в ближайшее время в Испании.

Впервые иски будут подавать частные лица, пострадавшие от преступлений франкистского режима. До сих пор рассмотрения подобных дел требовали лишь общественные организации или мэрии испанских городов.

Иск первый

Первым стал иск бывшего члена "Революционной коммунистической Лиги", партии троцкистского толка, Луиса Суареса-Карреньо (Luis Suárez-Carreño). Этот человек два раза — в 1970 и 1973 годах — сидел в тюрьме тайной полиции "Социально-политической бригады", где подвергался пыткам. В качестве ответчика выступает один из самых известных "палачей" франкистского режима — Антонио Гонсалес Пачеко, более известный как "Бильи Эль-Ниньо", а также еще два сотрудника Бригады — Мануэль Гомес Сандоваль и Томас Ньето Беррокаль.

"Подавая этот иск, мы хотим покончить с безнаказанностью преступлений, связанных с нарушением прав человека в Испании, что абсолютно недопустимо для правового государства", — заявил на пресс-конференции Хасинто Лара Бонилья, президент Ассоциации за права человека в Испании (APDH), поддержавший иск Суареса-Карреньо.

Как пояснил РИА Новости другой адвокат, занимающийся этим делом, Мануэль Олле, факт пыток можно доказать — есть документы об арестах, а также показания самой жертвы и свидетелей. "Есть свидетельства, в каком состоянии он (Суарес-Карреньо — Ред.) был и как проводились пытки", — пояснил он.

По словам адвоката, свидетели в тюрьме "слышали крики и видели раны". К иску прилагается 170-страничное заключение четырех историков, где говорится о "систематических нападениях на гражданское население" с 1970 по 1973 год. Это доказывает, по мнению истцов, факт совершения преступлений против человечности.

Адвокаты настаивают: испанский суд обязан удовлетворить этот иск и признать совершенные действия преступлением против человечности — в первую очередь из-за того, что Национальный суд Испании в 2014 году отказался удовлетворить запрос Аргентины на экстрадицию Бильи Эль-Ниньо.

"Это принцип международного уголовного права: если отказывают в выдаче человека за международное преступление, такое как преступление против человечности, государство, которое отказывает в выдаче, обязано судить этого человека", - заявил Олле.

Препятствием для удовлетворения иска может стать Закон об амнистии, принятый в 1977 году, через два года после смерти Франко, в самый разгар переходного периода от диктатуры к демократии. Однако, по мнению адвоката, этот закон "с технической точки зрения недействителен", поскольку противоречит "международным обязательствам Испании, гарантированным рядом договоров".

"Ни один из людей, пострадавших во времена франкистского режима, не восстановил справедливость через испанскую юстицию, ни один из ответственных не был наказан. Наши действия направлены против чудовищной безнаказанности, против преступлений против прав человека", - добавил адвокат.

Пытки

Как заявил сам Луис Суарес-Карреньо, подобные иски "разрушат стены безнаказанности, бетонные крыши, которые были построены во время строительства так называемого режима 1978 года".

"У нас будет несовершенная демократия до тех пор, пока мы не добьемся справедливости. Только после этого наша страна сможет начать восстанавливать свое достоинство", — заявил он.

Суарес-Карреньо находился в тюрьме дважды. В первый раз его обвинили в том, что у него есть "коммунистические документы", во второй раз — в том, что он возглавляет "Революционную коммунистическую Лигу" — франкистам его сдал один из товарищей.

"Я подвергался физическим и психологическим пыткам", — сказал на пресс-конференции Суарес-Карреньо. По его словам, сотрудники тайной полиции его били, угрожали убить жену, отправили в камеру, расположенную рядом с теми помещениями, где пытали других заключенных — из-за постоянных криков он не мог спать. Несмотря на жару, его заставили одеться в зимнюю одежду, он не знал, какое время суток: в камеру не проникало солнце.

"Все было одинаково для людей, которые проходили через Главное управление безопасности. Систематические пытки стали рутиной, и не всегда целью ставилось получение информации — это была обычная практика в отношении людей, которые не были согласны с режимом", — добавил он, отметив, что на протяжении 40 лет после смерти Франко "пытались скрыть эти факты".

"Многие из жертв Бильи Эль-Ниньо не смогут уже восстановить справедливость", — сказал бывший заключенный.

Бильи Эль-Ниньо был вторым человеком в "Социально-политической бригаде" и был известен особенно жестоким обращением с заключенными. Еще в 1974 году, то есть за год до смерти Франко, суд приговорил его к выплате штрафа за насильственные действия в отношении журналиста Пако Лобатона.

Кроме того, его подозревали в причастности к смерти студента Энрике Руано в 1969 году. С 1977 года, во время переходного периода от диктатуры к демократии, он стал инспектором Высшего управления полиции. В это время Гонсалес Пачеко занимался расследованием террористической деятельности испанской леворадикальной организации GRAPO ("Группы патриотического антифашистского сопротивления первого октября"), в частности освобождением председателя Государственного Совета Антонио Мария де Ориоля, который был захвачен в заложники этой организацией. В июне 1977 года Бильи Эль-Ниньо был удостоен медали за полицейские заслуги.

С 1981 года Гонсалес Пачеко начал работать в генеральном комиссариате судебной полиции, в 1982-м уволился из полиции. Он возглавлял службы безопасности ряда частных предприятий, в частности представительства Renault в Испании.

18 сентября 2013 года аргентинская судья Мария Сервини выдала международный ордер на розыск и арест Бильи Эль-Ниньо и еще четырех бывших сотрудников сил безопасности времен франкистской диктатуры. Их обвиняли в совершении преступлений в отношении 13 человек с 1971 по 1975 год. В апреле 2014 года Национальный суд Испании отклонил прошение об экстрадиции.

Читайте также: Эксперт о том, что спасает Украину от авторитарной диктатуры

Испанский закон "Об амнистии" от 1977 года не допускает уголовное преследование за преступления, совершенные в период Гражданской войны в Испании (1936-1939), а также во время правления Франко — с 1939 по 1975 годы.