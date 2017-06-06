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    Политика

    Тука выступил за диктатуру в Украине

    (обновлено: )35821
    Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц уверен, что государственный строй, который сейчас действует в Украине, не в состоянии вывести страну из глубочайшего кризиса.
    Георгий Тука
    УНИАН

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Нынешний политический строй в Украине не имеет ничего общего с демократией, точно так же как и все политические объединения не имеют ничего общего с политикой, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

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    "Тот государственный строй, который мы имеем сегодня, он не в состоянии вывести нашу страну из того глубочайшего кризиса, в котором мы оказались. Я сторонник более жестких мер – диктатуры. То, что мы имеем сейчас, нам просто вешают лапшу на уши, называя это демократией. Не думаю, что выборы, которые продаются, которые покупаются на избирательных участках, потом покупаются в судах, а потом формируются за счет денег – это наше светлое будущее", — сказал Тука в эфире телеканала NewsOne.

    Напомним, ранее Тука заявил, что власти Украины следует быть готовой к распаду Российской Федерации на отдельные государства. 

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