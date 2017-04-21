Польша будет рыть окно к морю стоимостью $200 млн

РИА Новости Украина

Польский сейм одобрил спорный проект ценой в 220 миллионов долларов. Варшава готова прорыть канал через заповедную зону Балтийской косы, соединив польский Эльблонг с морем, чтобы избавить суда от необходимости заходить в российские территориальные воды. Длина канала составит больше километра, глубина — 5 метров.

Экологи и специалисты, в том числе из ЕС, называют строительство канала вредной авантюрой, которая нанесет огромный ущерб экосистеме заповедной зоны. Но президент Анджей Дуда уже подписал указ о начале строительства нового водного пути. Оно должно начаться в следующем году.

В Эльблонге — этому рады, большой порт даст толчок экономическому развитию города, а в Крыницы Морской не скрывают опасений, что популярная курортная зона потеряет свою привлекательность.

Директор польского культурного центра в Калининграде Томаш Оманьски (Tomasz Omański) рассказал Sputnik, что видит проблему следующим образом:

— Я не так уверен, что все жители Эльблонга рады этому. Насколько мне известно, многие жители этого города крутят пальцем у виска. Да, общество разделено, как и по другим вопросам. Следует, однако, признать, что большинству польских граждан безразлично, будет прорыт канал или не будет. Некоторые из таких не хотели бы зависеть от Путина, но преобладают все же те, кто считает проект экономическим абсурдом. За этим решением скрываются военные мотивы.

Что Вы понимаете под военными мотивами?

— В первую очередь то, что по официальным сообщениям польских СМИ, в Эльблонге должна расположиться ставка командования войсками НАТО на так называемом Восточном фланге. Никакой не секрет, что в этом регионе находятся американские вооруженные силы: в Ожише на Мазурах, на расстоянии 130 километров от границы с Калининградской областью, и в самом Эльблонге непосредственно. Возможно, речь идет совсем не о авианосцах, а о каких-то более легких единицах. Не менее важным фактом является также выход Эльблонга к морю. Такой вывод напрашивается сам собой. Очевидно, что экономический аспект не имеет здесь абсолютно никакого значения, об этом осведомлено и правительство в Варшаве. Так что можно задать себе резонный вопрос: а с какой целью этот проект реализуется в таком молниеносном темпе и с такой решительностью?

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