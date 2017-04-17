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    В Польше полиция задержала 26 футбольных фанов за массовую драку

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    В полиции сообщили, что группа фанатов местного футбольного клуба "Орлента Радзынь-Подляский" напала на колонну болельщиков, направляющихся в Люблин на матч третьего дивизиона "Подлясье Бяла-Подляска" – "Мотор Люблин".
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Польская полиция задержала 26 футбольных фанатов, устроивших массовую драку, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь полиции в Радзыне-Подляском (Люблинское воеводство) Петр Муха.

    Массовая драка футбольных фанатов в Берлине. Видео
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    Массовая драка футбольных фанатов в Берлине

    "Драку псевдоболельщиков на дороге №19 в Люблинском воеводстве пресекла полиция, 26 человек было задержано", — рассказал Муха.

    Он пояснил, что нападение произошло в районе деревни Ситно в районе Радзыня Подляского, когда группа фанатов местного футбольного клуба "Орлента Радзынь-Подляский" атаковала эскортируемую полицией колонну с болельщиками, направляющимися в Люблин на матч третьего дивизиона "Подлясье Бяла-Подляска" – "Мотор Люблин".

    "Колонна была вынуждена остановиться. Полицейские оградили кордоном нападающих от болельщиков, которых они эскортировали. В сторону сотрудников правоохранительных органов полетели камни. Один из полицейских получил незначительные травмы, госпитализация ему не потребовалась", — уточнил официальный представитель полиции в Радзыне-Подляском.

    "Силы полиции не допустили эскалации драки. 26 лиц, связанных с клубом "Орлента Радзынь-Подляский" были задержаны. Часть из них после допроса были освобождены, девять человек арестованы", — добавил Муха.

    Он отметил, что не исключены дальнейшие задержания, а после анализа собранных материалов задержанным будут предъявляться обвинения.

    Ранее встречу "Бастии" с "Лионом" в рамках 33-го тура чемпионата Франции по футболу остановили после первого тайма, а после отменили из-за нападения болельщиков корсиканского клуба на игроков гостей. 

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