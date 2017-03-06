Спасение банков гарантирует новый, мощных крах всей системы - аналитик

РИА Новости Украина

747 миллиардов евро – в такую сумму Транснациональный институт в Амстердаме оценил расходы на спасение европейских банков. Кроме того, авторы доклада выразили недовольство тем фактом, что аудиторские фирмы еще и получили финансовые бонусы за свои прошлые ошибки.

Финансовый эксперт и писатель Марк Фридрих (Marc Friedrich) называет произошедшее беспрецедентным скандалом.

"Аудиторские компании (так называемая "большая четвёрка" — Deloitte, EY, PricewaterhouseCoopers und KPMG) консультировали, так сказать, банки не только до кризиса, но и после кризиса, и они консультировали правительство", — сказал Фридрих в интервью Sputnik.

"Виновники кризиса в конечном счете от него еще и выиграли. Они ни разу не оставались в накладе – до кризиса, после кризиса – они подставили граждан, налогоплательщиков –и мы до сегодняшнего дня жестоко за это расплачиваемся. Вообще-то это беспрецедентный скандал, поскольку этим крупным аудиторским компаниям платить не пришлось. Их не призвали к ответу за плохо выполненную работу и некомпетентное руководство", — считает эксперт.

Причем дело не ограничилось "лишь" 747 миллиардами евро, которые государства – члены ЕС по инициативе европейских учреждений потратили в виде денежных вливаний на финансовую помощь банкам в период с 2008 по 20015 годы.

Согласно данным Транснационального института, еще почти 1,2 триллиона евро ушло на гарантии и поручительства. И, несмотря на это, в Европе считается, что альтернативы спасению банков нет. Марк Фридрих, автор таких книг как "Основная ошибка" и "Единственный выход – банкротство", полагает, что политические круги в этом вопросе руководствуются собственными интересами.

"Конечно, политические круги, да и экономические тоже, заинтересованы в том, чтобы у банков все было в порядке, потому что они от них зависят. Все государства, все банки, все предприятия должны финансовому миру, поэтому, естественно, они очень сильно заинтересованы в том, чтобы банки выжили, и в том, чтобы помочь им выжить за счет населения", — поясняет он.

Однако кризис еще не миновал, предостерегает Фридрих, вся эта финансовая помощь, все эти гарантии и поручительства на два триллиона евро лишь отодвинули его в будущее: "Эта тикающая под нами мина замедленного действия еще рванет. Мы ведь уже сейчас это видим: состояние банков Испании и Италии все еще тяжелое. Де факто они обанкротились. У "Дойче банк" тоже огромные проблемы: 8000 уголовных дел, в портфеле гигантская бомба деривативов и, конечно, весь этот неудачный менеджмент – эти миллиарды, которые им ещё нужно выплатить. В этом отношении нас еще ждет тот или иной сюрприз. Будет новый крах, который затмит кризис 2008 года, и тогда уже ни Европейский Центробанк, ни какие-либо государства не смогут компенсировать его последствия, как это было в прошлый раз".