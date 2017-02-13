Вагенкнехт: хочу президента, который выступит против мнения правительства!

РИА Новости Украина

Левая партия не считает Франк-Вальтера Штайнмайера оптимальным кандидатом на пост федерального президента. Руководитель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) одна из тех, кто наиболее резко критикует бывшего министра иностранных дел за участие в подготовке реформы рынка труда и соцобспечения, получившей название "Повестка дня 2010" (Agenda 2010). "Левые" предлагали в качестве кандидатуры на пост федерального президента Кристофа Буттервегге.

В принципе и Вагенкнехт, и всей Левой партии было ясно, что Кристоф Буттервегге не имеет особых шансов быть избранным на пост президента. Но его кандидатура должна была стать прозрачным политическим намеком. Вагенкнехт считает, что Буттервегге реально выступает в защиту того, о чем Мартин Шульц сейчас только говорит – за социальную справедливость: "Господин Буттервеге – это человек, который, будучи исследователем проблем бедности, занимался проблемой возрастающего раскола общества. Он всегда критиковал "Повестку дня 2010". Он говорил: нельзя, чтобы в такой богатой стране так много людей теряли возможность заработать себе на жизнь своим трудом. И именно этого я желала бы: чтобы у нас был федеральный президент, который напоминал бы правительству, что эта страна должна стать более справедливой", сообщает Sputnik.

Мнение предшественника Штайнмайера, Йоахима Гаука, Левая партия тоже не всегда разделяла. И поэтому от нового федерального президента Сара Вагенкнехт ожидает значительно большего: "Я надеюсь, что во всяком случае внешнеполитические акценты изменятся по сравнению с теми, что были у Гаука. Штайнмайер всё-таки дипломат до мозга костей. И будучи министром иностранных дел, он делал ставку скорее на разрядку, чем на конфронтацию. Это, конечно, важно и в должности федерального президента. Он ведь будет высказывать свою точку зрения по вопросам не только внутренней, но и внешней политики". REUTERS/Vasily Fedosenko Франк-Вальтер Штайнмайер. Справка

Таким образом, с избранием Штайнмайера во дворце Бельвю (Bellevue; резиденция федерального президента), поселится дипломат. Вагенкнехт считает, что во внешнеполитических вопросах это пойдёт Германии на пользу. А вот во внутренней политике, полагает она, должно быть гораздо меньше дипломатии: "Я хотела бы, чтобы у нас был такой федеральный президент, который иногда выступает против мнения правительства. Например, если после выборов в бундестаг опять будет принято решение о нев ведении налога на имущество.

Или если вновь будут оставлены в силе законы, которые опять разрешают заключение трудовых договоров на определённый срок без указания причины, лизинг персонала, все эти дурацкие и сомнительные рабочие места. В этом отношении я бы хотела, чтобы на посту президента был человек, который скажет этому правительству: дальше так продолжаться не может, что-то здесь должно поменяться".

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Но в вопросах внешней политики, говорит Вагенкнехт, новый федеральный президент должен делать ставку на хорошее сотрудничество. Поэтому эксперт выступает за разрядку в тех темах, по которым в международных отношениях на данный момент существует напряженность.