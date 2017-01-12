Япония необратимо стареет, но готова к катастрофе

РИА Новости Украина

Рост трудоспособного населения в мире замедляется: в 2016 году — всего 1% против 1,6% среднегодового прироста за предыдущие 20 лет. Это приводит не только к демографической нагрузке – опережающему росту пенсионеров и детей по отношению к работающим, но и к старению самой рабочей силы. Доля работников 55~64 лет в мире с нынешних 13% возрастет за следующее десятилетие до 15%, а в США, еврозоне, Японии, Китае и Великобритании — самых крупных экономиках, для которых проблема старения стоит наиболее остро, с 17 до 21%, — посчитали аналитики Morgan Stanley.

Читайте также: Украинцы уже понимают, что их грабят, но что делать, пока не знают

Сочетание трех факторов – средняя продолжительность жизни, численность пожилого населения и темпы старения общества — привело к тому, что Япония становится пионером в сфере политики для стареющего общества.

На фоне высокого качества медицины и невысокой рождаемости, средняя продолжительность в стране постоянно растет, но население неумолимо сокращается, так же, как и доля трудоспособного населения, платящего налоги. Зато растет число стариков, требующих социальной опеки и дополнительных бюджетных расходов. В 2016 году число японцев, чей возраст превысил 65 лет, составило 27% населения. Это — абсолютный рекорд за всю историю страны. Если тенденция сохранится, то уже через несколько десятилетий число пожилых японцев может составить примерно 40% населения страны, а рынку будет не хватать около 8,5 млн работников, пишет Sputnik.

Впрочем, для жителей Японии старость может отступить еще на 10 лет, если власти и общество поддержат предложение местного геронтологического сообщества повысить формальный преклонный возраст с нынешних 65 до 75 лет. По мнению японских геронтологов, сегодня в Японии пожилые люди с точки зрения биологии стали моложе примерно на 5~10 лет. Но главное — даже не в биологии, а в психологии: современные японские старики не хотят уходить на покой в свои 65 лет и готовы продолжить активную трудовую жизнь. "В условиях, когда сокращается число молодых работников, если мы поменяем осознание самих себя, то есть людей, считающихся пожилыми, это поддержит наше общество", — считает один из авторов идеи, профессор Токийского университета Оути Ясуёси.

Рынок уже реагирует на ситуацию. К примеру, компания по производству подшипников Isoda Metal Co позволяет своим сотрудникам продолжать работу и после достижения пенсионного возраста. Компания поставляет запчасти для кораблей и подлодок силам самообороны Японии и береговой охране. Руководство охотно подписывает однолетние трудовые договоры с сотрудниками старше 65 лет, и таких в штате компании сейчас насчитывается около четверти. Еще один пример — производитель стальных листов компания Kato Mfg. Пожилые сотрудники работают по выходным и в праздники, что позволяет компании не прерывать производство. Число компаний в самых разных сферах, охотно принимающих людей старше 65 лет на работу, в Японии становится все больше.

Наиболее "хромающей" в смысле дефицита рабочих рук сферой (и не только в Японии) является сельское хозяйство. Согласно официальным данным, в 2015 году из 2 с лишним млн. человек занятых в агробизнесе, более 60% были люди старше 65 лет. В связи с этим правительство Японии прорабатывает вопрос о привлечении квалифицированных иностранцев в агросектор в специальных экономических зонах – преф. Акита, Аити, Ибараки и Нагасаки. Претенденты должны обладать знаниями в сфере сельского хозяйства и уметь общаться на японском языке. Пока в правительстве обсуждают детали новой системы, эксперты выражают большое сомнение, что при таких критериях отбора Японии удастся привлечь значительное количество иностранной рабочей силы, тем более в сельское хозяйство.

Вопрос о привлечении иностранной рабочей силы обсуждается в Японии не первый год. Премьер-министр Абэ пока еще рассчитывает не на иностранную рабочую силу, а на повышение рождаемости и привлечение к труду женщин и пожилых людей. А вот однопартиец Абэ, известный политик Коно Таро еще пару лет назад, предлагая правительству выработать комплексную иммиграционную политику, говорил: "Даже если рождаемость в нашей стране волшебным образом увеличится завтра, требуется еще 20 лет, чтобы вырастить этих младенцев…"

Однако для высококвалифицированных зарубежных специалистов все же создают особые условия. По действующим правилам иностранец с высокой квалификацией может подать заявление на постоянное место жительства после 5 лет проживания в Японии, что в 2 раза быстрее, чем для обычных иммигрантов. Сейчас, по словам официального представителя министерства юстиции Японии, правительство рассматривает возможность сокращения этого срока до 3 лет или даже до 1 года, чтобы создать одну из самых быстрых систем выдачи "зеленых карт" для профессионалов высшего уровня. Предполагается, что данные изменения в законодательство будут внесены к концу марта 2017 года.

Еще одним методом восполнения дефицита рабочих рук является роботизация, но это уже большая и отдельная тема.