Традиционный январский турнир по сумо в Японии

Император Страны восходящего солнца вместе с супругой почтили своим присутствием первый день стартовавшего в Токио традиционного январского турнира, Хацу басё. Если учесть, что император бывает на сумо раз в год, то день получился знаменательный.

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Традиция сумо ведется с древних времён, поэтому каждый поединок сопровождается многочисленными ритуалами. Япония является признанным центром сумо и единственной страной, где проводятся соревнования профессиональных рикиси. В остальном мире существует только любительское сумо.

Современное профессиональное сумо сочетает в себе элементы спорта, единоборства, шоу, традиций и бизнеса.