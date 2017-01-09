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Традиционный январский турнир по сумо в Японии

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    Император Страны восходящего солнца вместе с супругой почтили своим присутствием первый день стартовавшего в Токио традиционного январского турнира, Хацу басё. Если учесть, что император бывает на сумо раз в год, то день получился знаменательный.

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    Традиция сумо ведется с древних времён, поэтому каждый поединок сопровождается многочисленными ритуалами. Япония является признанным центром сумо и единственной страной, где проводятся соревнования профессиональных рикиси. В остальном мире существует только любительское сумо.

    Современное профессиональное сумо сочетает в себе элементы спорта, единоборства, шоу, традиций и бизнеса.

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