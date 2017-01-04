Пояс надежности. Против этих штанишек у насильника нет шансов

РИА Новости Украина

Фирма из немецкого Оберхаузена производит так называемые SAFE SHORTS – спортивные штаны из особо прочной ткани, устойчивой к разрыву или разрезанию, которые должны защитить женщин от нападений сексуального характера. Sputnik Германия побеседовал с изобретательницей "штанов безопасности".

Предпринимательница Сандра Зелиц (Sandra Seilz) из Оберхаузена (Oberhausen) очень любит бегать. "Я уже не один год во время бега думала о том, чтобы создать штаны, которые защитили бы женщин от насильников", — рассказывает она.

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Ключевое событие, которое подтолкнуло Сандру к осуществлению ее планов, произошло в 2015 году. Однажды во время бега дорогу ей преградили трое мужчин, которые попытались стянуть с нее брюки. Это событие вкупе с нападениями на женщин в Кёльне в новогоднюю ночь подтолкнули Сандру к изобретению "защитных шорт" ("safe shorts").

Зелиц с упоением рассказывает об их достоинствах: "Они дают тройную защиту от нападений сексуального характера, и мы этим очень гордимся".

Во-первых, рассказывает она, шнурки на этом предмете туалета устойчивы к разрыву и разрезанию. Одна из этих защищающих завязок находится на талии женщины – таким образом, просто стянуть "защитные шорты" с женщины не получится. От развязывания шнурки предохраняет навесной замочек.

Вторая ступень защиты – акустическая: если дернуть за штаны, раздастся аварийный сигнал громкостью 130 децибел, который отпугнет насильника. Этот сигнал женщина может активировать и сама, если потянет за шнурки.

"Третья ступень защиты – очень мягкий протектор в шагу, который не позволяет разорвать шорты и проникнуть внутрь них", — объясняет изобретательница.

Шорты удобны и подходят для повседневного использования, рассказывает Сандра. "Когда к ним привыкнешь, они надеваются и снимаются так же легко, как и любые другие шорты", — сообщила она.

Однако если кто-то из читателей решил, что нашел прекрасный рождественский подарок для своей любимой, то Зелиц вынуждена его разочаровать: "Спрос огромный. В данный момент все шорты распроданы. Следующая партия сейчас как раз в процессе производства, срок поставки у нас шесть недель".

Большим спросом штанишки пользуются не только в Германии. "Вчера мы продали одну пару в Японию. А еще в Финляндию, Швецию, Италию, Тайвань и США", — рассказывает изобретатель.

Модель для джоггинга стоит 149 евро, но есть еще вариант по цене 99,99 Евро. "Это вроде трусиков с заниженной талией. Их можно носить под юбкой или джинсами", — объясняет Зелиц.