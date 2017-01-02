В Николаеве мужчина в военной форме пытался изнасиловать пожилую женщину

КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина. В Николаеве патрульные задержали злоумышленника, который намеревался совершить изнасилование, сообщается на странице патрульной полиции города в Facebook.

"Вчера около 21:00 патрульные получили сообщение о том, что в Заводском районе Николаева неизвестный силой потащил женщину в кусты. Оперативно прибыв на вызов, инспекторы услышали крики о помощи. В кустах они увидели мужчину, который лежал на пожилой женщине и пытался ее раздеть. Стражи порядка задержали подозреваемого, надев на него наручники", — говорится в сообщении.

В патрульной полиции уточнили, что на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

В ноябре столичная прокуратура сообщила о подозрении 17-летнему злоумышленнику, который на спор и с целью ограбления напал на 27-летнюю киевлянку.