Среди знаменитостей, решивших проводить Хоффмана в последний путь, оказались Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Этан Хоук, Эми Адамс, Мишель Уильямс, Джулианна Мур, а также обнаруживший тело актера сценарист Дэвид Бар Кац.
Полиция американского города Нью-Йорк допросила четырех человек, которые, предположительно, имеют отношение к наркотикам, найденным в квартире скончавшегося в конце прошлой недели актера Филипа Сеймура Хоффмана.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".