Американский писатель Джек Лондон (Jack London), урожденный Джон Гриффит Чейни (John Griffith Chaney), родился 12 января 1876 года в Сан-Франциско (США). Он был сыном незамужней Флоры Уэллман и астролога Уильяма Чейни.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.