Какое влияние на результаты парламентских выборов в Украине оказали социальные сети? А также о перспективах создания единого информационного пространства в пределах СНГ в интервью РИА Новости рассказал внештатный советник президента Украины, политолог Дмитрий Выдрин.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.