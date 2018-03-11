Согласно данным, производство открыто по статье "хулиганство, совершенное группой лиц". Полиция опросила всех свидетелей происшествия. Устанавливается, почему женщина находилась на земле. Очевидно, что ее толкнули.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.