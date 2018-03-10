Когда стражи порядка нашли бразильца, у него были сильно отросшие ногти на руках и ногах, а также борода до колен. В комнате, где он находился, не было ни окон, ни искусственного освещения, а пол был покрыт фекалиями.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.