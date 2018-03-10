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    Пензенская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Рухнувший планерный самолет
    В России погиб летчик-испытатель при крушении планера
    00:57 31.07.2016
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    В СК РФ сообщили, что планерный самолет модели АС-4-115 рухнул на территории аэродрома и в результате падения был полностью деформирован, тело погибшего пилота было обнаружено рядом.
    Масштабная авария в Пензенской области. Видео
    Масштабное ДТП в Пензенской области: 9 человек погибли, еще 3 пострадали 
    06:51 03.03.2016
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    Органы Следственного комитета в регионе возбудили уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья".
    Город Счастье после обстрела Градов
    Штаб АТО: более 10 населенных пунктов попали ночью под обстрел
    09:43 22.01.2015
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    В частности, из реактивных систем залпового огня были обстреляны позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Нижнее, Новотошковское, Троицкое, Крымское.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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