Режим ЧС введён в 13 районах Приморья из-за прошедшего тайфуна. По последним данным, подтопленными остаются 93 придворовые территории в Кавалеровском, Чугуевском районах и Уссурийском городском округе.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.