Мужчины 1973 и 1974 годов рождения и женщины 1971 и 1987 годов рождения в квартире одного из них распивали суррогат коньяка. Также обнаружен еще один погибший 1963 года, который употреблял фальсификат.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.