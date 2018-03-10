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    Австралийская столичная территория

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Найденный на острове Реюньон обломок самолета
    Власти Австралии почти уверены, что найденный обломок - от Boeing МН370
    08:55 31.07.2015
    150Крушение самолета Malaysian Airlines
    Как отмечается, тот факт, что обломок был обнаружен на северной части Реюньона, согласуется с движением течений из поисковой зоны.
    Полиция Сиднея. Архивное фото
    Мужчина с ножом задержан у здания парламента в Канберре
    05:29 08.01.2015
    45Захват заложников в Сиднее и Генте
    Полицейские обратили внимание на мужчину, который, согласно наблюдениям, был вооружен ножом. Офицеры начали переговоры с мужчиной. В ходе переговоров мужчина отказался отдать нож. Он был помещен под стражу.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    Ирак просит Австралию увеличить объемы военной помощи для борьбы с ИГ
    18:00 04.01.2015
    76Военная кампания против "Исламского государства"
    Австралийский премьер-министр Тони Эббот заявил, что его страна готова оказать "все виды помощи" Ираку в борьбе с терроризмом.
    Полиция Сиднея
    Обнаруженный в здании МИД Австралии пакет не представляет угрозы
    07:33 16.12.2014
    118Захват заложников в Сиднее и Генте
    Полиция Австралии находится в состоянии повышенной боевой готовности после инцидента, произошедшего в Сиднее.
    Полиция Сиднея
    Полиция Канберры эвакуирует сотрудников МИД из-за подозрительного пакета
    06:41 16.12.2014
    86Захват заложников в Сиднее и Генте
    Как сообщают местные СМИ, в настоящее время на месте работает команда саперов. Полиция перекрыла все дороги вблизи здания.
    Центр Канберры зажегся миллионом рождественских огней. Видео
    Центр Канберры зажегся миллионом рождественских огней 
    11:31 28.11.2014
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    Более миллиона рождественских огней осветили деловой район австралийской столицы и официально побили рекорд в Книге рекордов Гиннеса, создав самую большую светодиодную инсталляцию.
    Рождественские огни
    Более миллиона рождественских огней осветили центр Канберры
    09:30 28.11.2014
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    Для создания световой конструкции было использовано около 1,2 миллиона лампочек и 120 километров кабеля. Проектом возведения световой инсталляции руководил юрист по профессии Дэвид Ричардс.
    Голосование в Австралии, 26 октября 2014
    Украинцы Австралии первыми проголосовали на выборах в Раду
    10:37 26.10.2014
    75Выборы в парламент 2014
    По данным МИД, открылись 34 из 112 зарубежных избирательных участков.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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