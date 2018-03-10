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    Андхра-Прадеш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Гроза
    На юге Индии жертвами удара молний стали 23 человека
    08:59 07.09.2015
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    По данным СМИ, среди погибших четыре жителя района Неллор и Пракасам, три человека из Гунтура, по двое из районов Кришна и Восточная Годавари, а также по одному из Анантапура и Шрикакулама.
    Аномальная жара в Индии
    Аномальная жара в Индии: уже около 1,4 тыс жертв 
    10:46 28.05.2015
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    В этом году в нескольких штатах страны температура воздуха превышает 40 градусов, синоптики обещают, что жаркая погода продержится, как минимум, еще несколько дней.
    ДТП с автобусом. Архивное фото
    Более 10 человек погибли при падении автобуса в овраг в Индии
    08:20 07.01.2015
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    Десятки погибших и раненных в результате падения автобуса в индийском штатет Андхра-Прадеш. Автобус перевепнулся на крышу, рухнув на дно оврага.
    Залив
    Корабль ВМС Индии затонул в Бенгальском заливе, погиб один человек
    08:36 07.11.2014
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    У берегов города Вишакхапатнам были спасены 23 человека, судьба четырех человек остается неизвестной. В их поисках задействованы четыре вертолета, самолет и спасательные суда.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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