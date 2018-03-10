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Тег
Андхра-Прадеш
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
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08:59 07.09.2015
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По данным СМИ, среди погибших четыре жителя района Неллор и Пракасам, три человека из Гунтура, по двое из районов Кришна и Восточная Годавари, а также по одному из Анантапура и Шрикакулама.
Аномальная жара в Индии: уже около 1,4 тыс жертв
10:46 28.05.2015
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Более 10 человек погибли при падении автобуса в овраг в Индии
08:20 07.01.2015
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Десятки погибших и раненных в результате падения автобуса в индийском штатет Андхра-Прадеш. Автобус перевепнулся на крышу, рухнув на дно оврага.
Корабль ВМС Индии затонул в Бенгальском заливе, погиб один человек
08:36 07.11.2014
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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