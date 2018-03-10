Как сообщается, эпидемический порог среди детей в возрасте от 3 до 6 лет превышен не 0,7%, от 7 до 17 лет - на 46,8%, а у взрослых – на 10,3%. Не превышен эпидемический порог только среди детей до 2 лет.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.