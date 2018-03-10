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    Дело Павличенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Акция в поддержку Дмитрия и Сергея Павличенко
    Акция в поддержку Дмитрия и Сергея Павличенко 
    14:59 01.08.2013
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    Около ста человек приняли участие в акции в поддержку Дмитрия и Сергея Павличенко, осужденных за убийство судьи Шевченковского районного суда Киева Сергея Зубкова.
    Все детские санатории в Украине проверят после ЧП с детьми в Крыму
    13:46 01.06.2013
    17Гибель ребенка в детском санатории в Крыму
    Правоохранительные органы проверят все украинские детские санатории после происшествия в санатории "Юность" в крымском Симеизе, где обрушился балкон с детьми, сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Павленко.
    Акция в защиту отца и сына Павличенко в Киеве
    Акция в защиту отца и сына Павличенко в Киеве 
    20:00 12.03.2013
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    Апелляционный суд продолжил рассматривать жалобу отца и сына Павличенко на решение суда, согласно которому они были осуждены за убийство судьи Шевченковского районного суда Киева Сергея Зубкова.
    На Соломенской площади собралось около 200 сторонников Павличенко
    11:57 12.03.2013
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    Апелляционный суд Киева во вторник продолжит рассматривать жалобу Дмитрия и Сергея Павличенко на решение суда, согласно которому они были осуждены за убийство судьи Шевченковского районного суда Киева Сергея Зубкова.
    Акция в защиту Павличенко у здания Апелляционного суда Киева
    Акция в защиту Павличенко у здания Апелляционного суда Киева 
    15:40 31.01.2013
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    Около полусотни активистов собрались в четверг у здания Апелляционного суда Киева на акцию в защиту отца и сына Павличенко, осужденных за убийство судьи Зубкова.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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