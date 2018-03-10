Правоохранительные органы проверят все украинские детские санатории после происшествия в санатории "Юность" в крымском Симеизе, где обрушился балкон с детьми, сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Павленко.
Апелляционный суд Киева во вторник продолжит рассматривать жалобу Дмитрия и Сергея Павличенко на решение суда, согласно которому они были осуждены за убийство судьи Шевченковского районного суда Киева Сергея Зубкова.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.