Вместе 70 лет. Елизавета II и принц Филип отмечают юбилей свадьбы

КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости Украина. Королева Великобритании Елизавета Вторая и принц Филип Эдинбургский отмечают в понедельник 70-летие со дня свадьбы.

До платиновой свадьбы еще не удавалось дожить ни одному из британских монархов, однако супруги решили отказаться от громких празднований: круглую дату они отметят в кругу семьи и ближайших друзей за ужином в Виндзорском замке. На праздник наверняка соберутся все четверо детей, восемь внуков и пять правнуков королевы и принца Филипа.

По случаю 70-летия со дня бракосочетания королевы Букингемский дворец опубликовал новый портрет супругов: фотография была сделана в Белой гостиной Виндзорского замка в начале ноября. Елизавета Вторая, одетая в белое платье, и ее супруг запечатлены на фоне портретов Георга Третьего и королевы Шарлотты, которые были женаты 57 лет.

twitter.com/royalfamily Елизавета II и принц Филип отмечают 70-летие со дня свадьбы

Королевская почта выпустила коллекционные марки с фотографиями с помолвки, свадьбы и медового месяца четы, Королевский монетный двор — пяти- и двадцатифунтовые монеты с портретами королевы и ее супруга. Кондитеры из Le Cordon Blue создали копию четырехъярусного свадебного торта, и поскольку точные пропорции ингредиентов по желанию Елизаветы Второй остались тайной, при выпечке торта было решено не скупиться на спиртное: на копию пошли 12 бутылок рома и бренди, тогда как в составе оригинала была всего лишь одна. "Исторические королевские дворцы" выпустили коллекционные сервизы, как и многие другие музеи.

Все биографы Елизаветы II сходятся в одном: принц Филип был и остается единственной любовью королевы. Они встретились впервые, когда Елизавете было всего восемь лет, а принцу Филипу Греческому — 13. Но настоящее знакомство состоялось пятью годами позже.

"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филипа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказывала в интервью одному из британских журналов кузина Филипа леди Памела Хикс, присутствовавшая спустя восемь лет на свадьбе Елизаветы и Филипа в качестве подружки невесты.

В первые годы войны принцесса Елизавета и принц Филип, служивший во флоте, не виделись, однако, переписка не прекращалась. Фотография принца Филипа заняла в те годы почетное место на прикроватном столике будущей королевы.

Роман начался в 1943 году, когда принц Филип приехал в гости к королевской семье в Виндзор. В 1944 году бабушка Елизаветы королева Мария писала подруге: "Елизавета и Филип влюблены друг в друга уже 18 месяцев. Но король и королева полагают, что Елизавета еще слишком молода для помолвки. Они бы хотели, чтобы она лучше узнала мир и увидела больше мужчин".

"Но она никогда ни на кого больше не смотрела", — рассказывала двоюродная сестра и ближайшая подруга королевы Маргарет Родс, скончавшаяся в прошлом году. Принц тогда признавался: "Я влюбился, полностью и безоговорочно".

Постепенно родители Елизаветы, король Георг VI и королева Елизавета, начали понимать, что их дочь испытывает по-настоящему глубокое чувство к Филипу, равному ей по крови (он ведет свое происхождение сразу от двух королевских семей — греческой и датской), но не по достатку (его семья была изгнана из Греции, когда он был ребенком).

В итоге 20 ноября 1947 года Филип, отказавшись от своих греческих и датских титулов, приняв британское подданство и взяв фамилию деда с материнской стороны Маунтбаттен, женился на 21-летней принцессе Елизавете. "Я очень храбр или очень глуп?" — спросил за несколько дней до свадьбы Филип у одного из своих друзей.

"Ничто не менялось для нее, но для него менялось все", — вспоминает еще одна кузина Филипа графиня Маунтбаттен.

Незадолго до свадьбы король Георг VI присвоил будущему зятю титул герцога Эдинбургского. Спустя десять лет Елизавета, тогда уже королева, посвятит мужа в принцы.

В 1949 году герцога Эдинбургского отправили служить на Мальту, жена поехала вместе с ним. "Филип — настоящий ангел", — писала принцесса родителям. По словам Маргарет Родс, это время королева вспоминает как самое счастливое в своей жизни — ведь именно тогда, пусть и недолгое время, Елизавета смогла пожить более или менее "обыкновенной" жизнью жены военнослужащего и матери двоих детей — принца Чарльза и принцессы Анны. Слова Родс подтверждает тот факт, что королева с супругом в 2007 году по дороге в Уганду остановились на Мальте, чтобы отметить бриллиантовую свадьбу, продемонстрировав тем самым, что Мальта занимает в их сердце особое место.

В 1951 году Филип ушел в отставку с военной службы. В 1952 году он во время их с Елизаветой визита в Кению сообщил жене о скоропостижной смерти ее отца. С этого момента вся его жизнь была посвящена королеве и патронируемым им организациям, общее число которых на момент ухода принца на пенсию в этом году достигало почти 800. "Моя единственная и главная работа — никогда не подводить королеву", — сказал как-то принц Филип.

В отличие от молодых членов королевской семьи, не стесняющихся открыто выражать свои чувства на людях, королева и принц Филип ограничиваются тонкими намеками, не оставляющими, впрочем, никаких сомнений.

"Он не относится к числу людей, падких на комплименты, но он, говоря просто, был и остается моей опорой все эти годы", — сказала Елизавета II на банкете в честь "золотого" юбилея своего правления.

В этом году королева и ее супруг опубликовали фотографию, на которой они запечатлены точно в такой же позе, в которой они были сняты во время своего медового месяца. На шее у королевы — те же две нитки жемчуга, а на груди — та же брошь. И она так же, как и тогда, держит мужа под руку и, улыбаясь, смотрит ему в глаза.