В Европе пытаются понять тайный знак шляпки Елизаветы II

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В социальных сетях активно обсуждают шляпку королевы Елизаветы II, в которой она была, когда обратилась с тронной речью к парламенту.

Внимательные зрители обратили внимание, что синяя шляпа королевы, украшенная желтыми цветочками, поразительно похожа на флаг Евросоюза с желтыми звездами на синем фоне.

Некоторые британцы полагают, что головной убор королевы стал демонстративным знаком на фоне выхода Соединенного Королевства из ЕС, переговоры по которому начались на этой неделе.

"Очевидно, что королева оделась как европейский флаг. Держу пари, что она голосовала за то, чтобы остаться в ЕС", — написала в Twitter одна из пользовательниц.

"Не посылает ли королева знак, надев "европейскую" шляпку", — предположил другой наблюдатель.

twitter.com/CNN?lang=ru Королева Великобритании Елизавета II

Также отмечалось, что королева выступала в парламенте в шляпке и пальто, хотя церемониальная процедура требовала ее облачения в корону и мантию.

В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. В конце марта Британия объявила о запуске процедуры Brexit. Ожидается, что переговоры с ЕС начнутся в июне после внеочередных парламентских выборов в Великобритании. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.