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    На кофейной гуще. Автобусы в Лондоне впервые заправят кофе

    (обновлено: )69
    В рамках борьбы с загрязнением воздуха уже около 9,5 тысячи лондонских автобусов используют биотопливо на основе масла для жарки и полученного от переработки мяса жире. Впервые автобусы заправят смесью биотоплива на основе кофе и дизеля.
    Лондон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Лондоне транспортная компания TfL впервые запустит автобусы на полученном из кофейной гущи топливе, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

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    По данным СМИ, в рамках борьбы с загрязнением воздуха уже около 9,5 тысячи лондонских автобусов используют биотопливо на основе масла для жарки и полученного от переработки мяса жире. Впервые автобусы заправят смесью биотоплива на основе кофе и дизеля.

    Как передает Би-би-си со ссылкой на технологическую фирму bio-bean, лондонцы производят 200 тонн кофейных отходов в год.

    Компания забирает кофейную гущу у различных кофеен, перерабатывает ее и получает из кофейных отходов масло, на основе которого затем создает биотопливо B20.

    По мнению компании, лондонцам понадобится выпить всего 2,55 миллиона чашек кофе, чтобы обеспечить годовым запасом топлива один столичный автобус.

    Ранее в Американской ассоциации сердца заявили, что употребление кофе может сократить риски сердечных заболеваний и инсульта.

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