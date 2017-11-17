В соцсетях шумиха: и учителя станут сиделками… в Лондоне

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Вопрос миграции в последнее время для Украины стал одним из самых болезненных – из страны выезжают самые квалифицированные кадры. Новый виток шумихи поднялся из-за жительницы Закарпатья Виолетты Македон, которая в 2016 году стала педагогом года в Украине, и получила награду из рук самого президента Порошенко – учитель уехала на заработки в Европу, якобы ухаживать за дедушкой.

Позже сама Виолетта попросила с пониманием отнестись к ее решению, а рассказы некоторых СМИ о тяжелых условиях работы, назвала выдумками журналистов. При этом в интервью одному из изданий учительница весьма резко ответила осуждающим ее в соцсетях украинцам: "Я никак не ожидала такого резонанса, и ошибочной трактовки тоже. Годами наш народ работает за границей, а тут — такое чудо! Нашли себе козла отпущения".

Однако в соцсетях заявление учительницы услышали далеко не все, да и горячая нынче тема миграции только подлила масла в огонь кипящих обсуждений:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook