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    Аналитика и комментарии

    В соцсетях шумиха: и учителя станут сиделками… в Лондоне

    (обновлено: )63390
    Украину покидают лучшие. Сообщение о том, что Учитель года — 2016, которую награждал сам президент, уехала на заработки, подняло в украинских СМИ и соцсетях немыслимую шумиху. Но все ли так просто в этой скандальной истории?
    Виолетта Македон
    Виолетта Македон, facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Пункт пропуска через украинско-польскую границу Рава-Русская
    Украинское фото
    Чемодан-вокзал-граница. В Украине бум миграционных настроений

    Вопрос миграции в последнее время для Украины стал одним из самых болезненных – из страны выезжают самые квалифицированные кадры. Новый виток шумихи поднялся из-за жительницы Закарпатья Виолетты Македон, которая в 2016 году стала педагогом года в Украине, и получила награду из рук самого президента Порошенко – учитель уехала на заработки в Европу, якобы ухаживать за дедушкой.

    Позже сама Виолетта попросила с пониманием отнестись к ее решению, а рассказы некоторых СМИ о тяжелых условиях работы, назвала выдумками журналистов. При этом в интервью одному из изданий учительница весьма резко ответила осуждающим ее в соцсетях украинцам: "Я никак не ожидала такого резонанса, и ошибочной трактовки тоже. Годами наш народ работает за границей, а тут — такое чудо! Нашли себе козла отпущения". 

    Однако в соцсетях заявление учительницы услышали далеко не все, да и горячая нынче тема миграции только подлила масла в огонь кипящих обсуждений:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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