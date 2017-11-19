наверх
19.11.201720:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Раздача гумпомощи в Марокко спровоцировала давку: погибли 15 человек

    (обновлено: )23
    Смертельный инцидент произошел в пригороде города Эс-Сувейра. Информация о числе жертв и пострадавших является первоначальной. По их данным, жертвами в основном стали женщины.
    Скорая в Марокко
    flickr.com/anthonycollins

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. По меньшей мере 15 человек погибли и не менее 40 пострадали в Марокко в давке, возникшей в ходе раздачи гуманитарной помощи, сообщает местный электронный портал "аль-Умк".

    Смотрите также: "Люди, вы дикие". В России пенсионеры устроили давку из-за бесплатной каши

    Инцидент произошел в пригороде города Эс-Сувейра. По словам медиков, информация о числе жертв и пострадавших является первоначальной. По их данным, жертвами в основном стали женщины.

    Напомним, в Италии во время матча "Ювентус"-"Реал" произошла массовая давка.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор