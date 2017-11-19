Раздача гумпомощи в Марокко спровоцировала давку: погибли 15 человек

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. По меньшей мере 15 человек погибли и не менее 40 пострадали в Марокко в давке, возникшей в ходе раздачи гуманитарной помощи, сообщает местный электронный портал "аль-Умк".

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Инцидент произошел в пригороде города Эс-Сувейра. По словам медиков, информация о числе жертв и пострадавших является первоначальной. По их данным, жертвами в основном стали женщины.

Напомним, в Италии во время матча "Ювентус"-"Реал" произошла массовая давка.