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    В Сенегале на стадионе из-за давки обрушилась стена: есть жертвы

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    Трагедия произошла в субботу на стадионе в Дакаре, где проводился матч "Уакам" - "Стад де Мбур". Давка, из-за которой произошло обрушение стены стадиона, была вызвана столкновением болельщиков.
    В Дакаре обрушилась стена стадиона
    infobae.com/america

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В столице Сенегала Дакаре в результате обрушения стены стадиона, которое было вызвано давкой во время футбольного матча, погибли восемь человек, сообщает Франс Пресс.

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    Сообщается, что трагедия произошла в субботу на стадионе в Дакаре, где проводился матч "Уакам" — "Стад де Мбур". Давка, из-за которой произошло обрушение стены стадиона, была вызвана столкновением болельщиков.

    infobae.com/america
    В Дакаре обрушилась стена стадиона

    На данный момент известно о восьми погибших. Кроме того, сообщается, что много болельщиков получили различные ранения.

    infobae.com/america
    В Дакаре обрушилась стена стадиона

    Напомним, в июне во время финального матча Лиги чемпионов "Ювентус" — "Реал" на площади в Турине в давке пострадали около 1500 человек. 

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