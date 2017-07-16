В Сенегале на стадионе из-за давки обрушилась стена: есть жертвы

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В столице Сенегала Дакаре в результате обрушения стены стадиона, которое было вызвано давкой во время футбольного матча, погибли восемь человек, сообщает Франс Пресс.

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Сообщается, что трагедия произошла в субботу на стадионе в Дакаре, где проводился матч "Уакам" — "Стад де Мбур". Давка, из-за которой произошло обрушение стены стадиона, была вызвана столкновением болельщиков.

infobae.com/america В Дакаре обрушилась стена стадиона

На данный момент известно о восьми погибших. Кроме того, сообщается, что много болельщиков получили различные ранения.

infobae.com/america В Дакаре обрушилась стена стадиона

Напомним, в июне во время финального матча Лиги чемпионов "Ювентус" — "Реал" на площади в Турине в давке пострадали около 1500 человек.