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    В мире

    ВМС США расследуют "рисунок пениса" в небе над Вашингтоном

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    По информации американских СМИ, экипаж ВМС США, пролетая над населенным пунктом, "нарисовал" в небе фигуру мужского полового органа.
    Taryn Thomas, facebook

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В небе над округом Оканоган в штате Вашингтон, Соединенные Штаты, появился рисунок, напоминающий мужской половой орган.

    Рисунок увидели множество американцев и поделились фото в соцсетях.

    ​По информации CNN, военно-морские силы США начали расследование из-за непристойного рисунка.

    Отметим, что перед появлением рисунка самолет ВМС США пролетел над населенным пунктом.

    В ВМС США осудили действия своего экипажа и извинились за инцидент, и хотя он не угрожал ничьей безопасности, экипаж был отстранен от исполнения обязанностей.

    Ранее сообщалось, что в небе над Британией столкнулись вертолет и самолет.

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