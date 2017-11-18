ВМС США расследуют "рисунок пениса" в небе над Вашингтоном

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В небе над округом Оканоган в штате Вашингтон, Соединенные Штаты, появился рисунок, напоминающий мужской половой орган.

Рисунок увидели множество американцев и поделились фото в соцсетях.

Some pilots at NAS Whidbey did some sky writing today. 🤦🏻‍♂️https://t.co/9IsYvkX1za pic.twitter.com/Lm7kpMhKpY — Adam Gessaman (@adamrg) 17 ноября 2017 г.

​По информации CNN, военно-морские силы США начали расследование из-за непристойного рисунка.

Отметим, что перед появлением рисунка самолет ВМС США пролетел над населенным пунктом.

В ВМС США осудили действия своего экипажа и извинились за инцидент, и хотя он не угрожал ничьей безопасности, экипаж был отстранен от исполнения обязанностей.

Ранее сообщалось, что в небе над Британией столкнулись вертолет и самолет.