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    ВМС США нашли тела всех пропавших моряков эсминца "Джон Маккейн"

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    Согласно заявлению американского флота, водолазы ВМС США и корпуса морской пехоты к данному момент обнаружили останки всех десяти моряков, пропавших c эсминца "Джон Маккейн".
    Американский эсминц Джон Маккейн
    REUTERS Ahmad Masood

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. ВМС США обнаружили тела всех десяти пропавших моряков c эсминца "Джон Маккейн", который на минувшей неделе столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива, и установили их личности, говорится в заявлении американского флота.

    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    REUTERS Christoph Van Der Perre
    Появились фото "раненого" эсминца США "Джон Маккейн"

    "Водолазы ВМС США и корпуса морской пехоты к данному момент обнаружили останки всех десяти моряков", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВМС, которые ранее сообщили об обнаружении двух из десяти пропавших.

    Американский эсминец "Джон Маккейн" 21 августа столкнулся с торговым судном Alnic MC неподалеку от Сингапура. Командование ВМС США подтвердило, что в результате инцидента пять моряков получили ранения. Морская и портовая администрация (MPA) Сингапура сообщила, что никто из членов команды судна Alnic MC, которое столкнулось с американским кораблем, не пострадал.

    "Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.

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