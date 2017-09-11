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    Общество

    В порт Одессы вошел десантный корабль ВМС Турции

    (обновлено: )20
    По информации турецких ВМС, в период с 5 по 25 сентября в Черном море проводится учебная практика курсантов под названием "Открытое море", целью которой является приобретение практических навыков в управлении кораблем.
    Турецкий большой десантный корабль Bayraktar прибыл в Одессу
    Facebook ВМС ВСУ

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина.  В воскресенье, 10 сентября, в порт Одессы с дружественным визитом прибыл турецкий большой десантный корабль "Bayraktar" с курсантами Академии ВМС Турции на борту, сообщает ВСМ ВС Украины в Facebook.

    В Одесский порт прибыл итальянский эсминец
    timer-odessa.net
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    "Программа визита предусматривает, в частности, проведение протокольной встречи в командовании ВМС ВС Украины, экскурсии по городу и другие мероприятия", — говорится  в сообщении.

    По информации турецкой стороны, в период с 5 по 25 сентября в ВМС Турции проводится учебная практика курсантов под названием "Открытое море", целью которой является приобретение практических навыков в управлении кораблем, эксплуатации систем и механизмов, обогащение опыта, знаний, развитие лидерских качеств.

    Кроме того, курсанты имеют возможность получить практические навыки и знания в навигации, тактическом маневрировании, борьбе с пожаром, проведут парусные тренинги.

    Facebook ВМС ВСУ
    Турецкий большой десантный корабль "Bayraktar" прибыл в Одессу

    В Одессе корабль будет находиться до 12 сентября. Также "Bayraktar" совершит подобные визиты и в некоторые другие порты Черного моря.

    Ранее сообщалось, что в порт Одессы прибыл эсминец Италии "Луиджи Дуранд Де Ла Пенне".

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