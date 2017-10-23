Новая тактика ВМС в шаге от нового провала

Александр Хроленко, военный обозреватель — для РИА Новости Украина

Неделя на Украине, несмотря на "майдан Саакашвили", завершилась относительно спокойно. В Донбассе изредка свистят пули, но даже издалека видно, что боевые действия ВСУ поставлены на паузу. При этом никто не собирается позволять миссии ОБСЕ контролировать российскую границу. Подобная опция не предусмотрена Минскими соглашениями, которые необходимо выполнять строго по пунктам, а не трактовать, как хочется.

Пожалуй, самое яркое военно-политическое явление недели состоялось на юге страны, в Одессе. Опираясь на мнение военно-морского командования, украинское телевидение поведало аудитории, что на их глазах там "рождается новая тактика украинского флота", и бронекатерная "Волчья стая" готовится к боям на морском театре (благо, с агрессором определились).

Москитный флот

Врагам Украины отныне предписано бояться "маленького москитного флота" в составе шести бронекатеров — без противовоздушной и противолодочной систем обороны, без приличного вооружения, автономности и остойчивости. Эти боевые единицы украинских ВМС намерены постоянно присутствовать в северо-западной части Черного моря, в готовности "вшестером броситься на больший корабль противника". В полной уверенности, что русские великаны, построенные еще в Советском Союзе, окажутся легкими мишенями. Интересно, сейчас в военных вузах Украины преподают тактику ВМФ и авиации вероятного противника?

Телеканал вдохновляет: "Москитный флот — это быстро, красиво и опасно. Когда "Волчья стая" будет атаковать, российский корабль не сможет одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели… Маленький москитный флот может стать крупным геополитическим фактором". Не знаю, чего здесь больше — дикого невежества, циничного пренебрежения жизнями украинских военных моряков или игнорирования недавних уроков истории.

Напомню, что четыре ракетных катера Грузии лишь попытались атаковать корабли Черноморского флота России 10 августа 2008 года, и почти сразу исчез весь "москитный флот". Не случайно с этого времени старшие партнеры перестали поставлять Тбилиси военно-морскую технику (бесполезно). Печальная участь в акватории Черного моря ожидает любую группировку кораблей (включая НАТО), которая в боевой обстановке создаст угрозу российским национальным интересам.

Очевидно, украинскому командованию необходимо планировать мероприятия боевой подготовки ВМС по средствам, с учетом реального соотношения сил на ТВД. Надо иметь в виду, что задолго до крымских событий украинские ВМС превратились в прибрежную флотилию.

Весной 2014 года в Севастополе оставались 25 украинских боевых кораблей (со вспомогательными судами — 79). Сегодня украинская кораблестроительная программа дышит на ладан. Военно-морские амбиции Киева привели к закладке в 2011 году на судостроительном заводе в Николаеве первого корвета проекта 58250 "Гайдук", и до 2026 года планировали построить 12 таких кораблей (водоизмещением 2,65 тысячи тонн). Однако программа забуксовала на отметке 17% готовности первого корпуса.

Показательный авиаудар

Истребительная авиация Черноморского флота России в четверг, 19 октября, продемонстрировала, что будет с "Волчьей стаей" Украины при нападении на российские нефтяные вышки или корабли. В обстановке, максимально приближенной к боевой, тяжелый истребитель Су-30СМ за считанные минуты вышел на групповую цель (которую имитировали в море ракетные катера ЧФ) и снайперским ударом уничтожил малоразмерную мишень — списанный катер. Видеозапись целесообразно изучить храбрым командирам бронекатеров и вышестоящему украинскому командованию. Самолет Су-30СМ может нести до 10 тонн боевой нагрузки.

Читайте также: История "Гюрзы": катера постоят, а деньги уплыли

Корабельный состав Черноморского флота РФ постоянно пополняется и способен решать широкий круг задач с применением современнейших фрегатов и подводных лодок с "Калибрами" на борту, а также береговых ракетных комплексов "Бастион". Очередной новейший ракетный корабль "Вышний Волочёк" проекта 21631 Черноморский флот получит до конца 2017 года. В составе группировки ВВС — истребительная, штурмовая, бомбардировочная и армейская авиация. В ближайшие годы ЧФ получит гиперзвуковые ракеты, нарастит присутствие в Средиземноморском регионе.

На всякий случай, украинским военным морякам не следует надеяться на заграницу в бессмысленном противостоянии с Россией. Опыт перевооружения ВМС "младоевропейцев" весьма показателен, младшие партнеры могут рассчитывать лишь на старые, списанные корабли. И по программе модернизации ВМС Украины Соединенные Штаты передали Киеву пять быстроходных надувных моторных лодок типа Willard Sea Force 730. В ближайшей перспективе Вашингтон готов помогать только с вывозом раненых — американцы поставят Вооруженным силам Украины 40 медицинских внедорожников Hummer.