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    Госдеп назвал Россию "угрозой от Балтики до Черного моря"

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    Советник госсекретаря, директор по политическому планированию в Госдепартаменте Брайан Хук заявил, что "у России нет идеологического единства, которое направляло бы ее действия".
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. США считают Россию "угрозой от Балтики до Черного моря", заявил советник госсекретаря, директор по политическому планированию в Госдепартаменте Брайан Хук.

    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Украина в кольце "оккупантов" и "агрессоров"

    "У России нет идеологического единства, которое направляло бы ее действия. Но Россия, тем не менее, серьезный противник. Есть сходство с той угрозой, которую мы встречали во время холодной войны. Как и в прошлом, угроза идет от Балтики до Черного моря. Россия показала способность проводить и готовить масштабные учения, такие как недавние "Запад-2017". Конвенциональная угроза реальна", — заявил Хук, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

    "Россия модернизирует армию и ядерный арсенал, а также средства доставки. Она разработала крылатую ракету, способную нести ядерное оружие, явно нарушая договор РСМД", — добавил он.

    Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор о РСМД. В конгрессе США довольно часто звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

    При этом Пентагон, Госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора США не предпринимали.

    По мнению российской стороны, даже нынешние системы американской ПРО созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты — последние запрещены договором о РСМД к размещению на суше.

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