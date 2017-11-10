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    Глава Минобороны США отметил "растущую самоуверенность" России

    (обновлено: )21715
    Главы Минобороны США и Великобритании Джеймс Мэттис и Гэвин Уильямсон входе встречи так же обсудили борьбу с ИГ.
    Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис
    wikipedia

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Главы Минобороны США и Великобритании Джеймс Мэттис и Гэвин Уильямсон обсудили на встрече в Лондоне "растущую самоуверенность" России, сообщает минобороны Британии.

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    "Они обсудили растущую самоуверенность Кремля, и Великобритания стоит рядом со своими партнерами из США и НАТО, руководя усиленной передовой группой в Эстонии и предоставляя военнослужащих для передовой группы под руководством США в Польше", — говорится в сообщении.

    "От военных действий в траншеях Великой Войны до противостояния российской агрессии и борьбы с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ и ряде других стран – Ред.), Великобритания в течение века была ближайшим союзником Америки", — заявил министр обороны Великобритании.

    "Сегодня наши страны сотрудничают по всем направлениям — от военных операций и разведки до инноваций, и сегодняшняя встреча – это возможность усилить наши особые отношения", — отметил Уильямсон.

    Ранее спецпредставитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что надеется на "детальный разговор" с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в ноябре на тему миротворцев ООН в Донбассе.

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