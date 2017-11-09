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    В США выделят рекордные суммы на "сдерживание России" в Европе

    (обновлено: )109
    Согласно проекту военного бюджета США, 4,6 миллиарда долларов выделяется на инициативу по сдерживанию России в Европе, чтобы укрепить уверенность союзников по НАТО и усилить позиции США.
    Бронетанковые подразделения США на стрельбах в Латвии
    REUTERS Ints Kalnins

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Военный бюджет США предусматривает 4,6 миллиарда долларов на инициативу по "сдерживанию РФ" в Европе, говорится в основных положениях согласованного обеими палатами конгресса законопроекта.

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    "(Законопроект — ред.) выделяет 4,6 миллиарда долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, чтобы укрепить уверенность союзников по НАТО и усилить позиции США по сдерживанию и обороне в Европе", — говорится в документе.

    Это больше, чем первоначальный запрос администрации Дональда Трампа, которая запросила на цели сдерживания России в 2018 финансовом году 3,4 миллиарда долларов.

    "Сдерживание России" впервые стало статьей американского военного бюджета в 2015 финансовом году, тогда на это потратили около 1 миллиарда долларов, а в 2016 финансовом году — около 790 миллионов долларов. Инициатива включает усиление военного присутствия США в Европе, расширение программы учений, укрепление инфраструктуры, расширение партнерских связей.

    Бюджет объемом почти в 700 миллиардов долларов предстоит принять обеим палатам конгресса и подписать президенту США.

    Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО в то же время расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

    Ранее сообщалось, что в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине.

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