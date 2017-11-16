Протестующие против политики Макрона устроили погромы в Париже

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Участники акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже начали громить банки на пути следования пешей процессии, передает корреспондент РИА Новости.

Шествие началось около 14.00 местного времени (15.00 по Киеву) от площади Республики и проходило в спокойной обстановке. Однако спустя полтора часа после начала движения анархисты, шедшие в начале колонны, стали громить витрины банков и финансовых учреждений. Они используют палки и куски асфальта, в ход также идут бутылки.

Витрина одного из банков оказалась разрушена полностью, из разбитого окна выглядывают испуганные люди. Ещё несколько витрин также сильно повреждены протестующими.

Для усмирения толпы к месту инцидента прибыл полицейский спецназ, в который также полетели несколько бутылок и камней. Силовики пока не отвечают на провокации ни слезоточивым газом, ни резиновыми дубинками, которые держат наготове.