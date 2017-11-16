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    Протестующие против политики Макрона устроили погромы в Париже

    (обновлено: )2710
    Сообщается, что анархисты, которые также принимают участие в акциях, стали громить витрины банков и финансовых учреждений.
    Французских полицейских облили краской демонстранты, которые выступают против против реформ правительства Франции.
    REUTERS Stephane Mahe

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Участники акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже начали громить банки на пути следования пешей процессии, передает корреспондент РИА Новости.

    Президент Франции Эммануэль Макрон
    REUTERS Ludovic Marin/Pool
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    Шествие началось около 14.00 местного времени (15.00 по Киеву) от площади Республики и проходило в спокойной обстановке. Однако спустя полтора часа после начала движения анархисты, шедшие в начале колонны, стали громить витрины банков и финансовых учреждений. Они используют палки и куски асфальта, в ход также идут бутылки.

    Витрина одного из банков оказалась разрушена полностью, из разбитого окна выглядывают испуганные люди. Ещё несколько витрин также сильно повреждены протестующими.

    Для усмирения толпы к месту инцидента прибыл полицейский спецназ, в который также полетели несколько бутылок и камней. Силовики пока не отвечают на провокации ни слезоточивым газом, ни резиновыми дубинками, которые держат наготове.

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