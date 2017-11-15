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    Ващиковский озвучил список спорных вопросов с Украиной

    (обновлено: )18010
    Как заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, спорные вопросы касаются исторического наследия, эксгумаций жертв войн, работы костелов, образования на польском языке.
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Польша и Украина имеют очень короткий список спорных вопросов, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский на пресс-конференции в среду в Варшаве.

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    Он напомнил, что в пятницу в Кракове пройдет встреча консультационного комитета при президентах Польши и Украины. Польской делегацией будет руководить глава кабинета польского президента Кшиштоф Щерский, а украинской — замглавы администрации президента Константин Елисеев. В совещании также примут участие представители МИД обеих стран и советники президентов Польши и Украины

    "Наш список вопросов, который мы хотим решить с Украиной, — небольшой", — сказал Ващиковский. Он пояснил, что это касается исторических вопросов, вопросов исторического наследия, эксгумаций жертв войн, работы костелов, образования на польском языке.

    "Ряд этих вопросов можно решить одним жестом. Надеемся на то, что процесс наконец продвинется, а не будет, как в вопросе эксгумаций, регресс вместо прогресса", — сказал польский министр.

    Ранее сообщалось, что запрет на въезд в Польшу для лиц, придерживающихся антипольской позиции, уже действует.

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