наверх
13.11.201700:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Красный полумесяц сообщил первые данные о пострадавших в Иране

    8530
    По информации источника в иранском Красном полумесяце, число раненых увеличилось до 138. Что касается погибших, то до сих пор никакого официального заявления на эту тему нет.
    Землетрясение в Иране
    @raveenaujmaya

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Не менее 138 человек пострадали в результате землетрясения в Иране, сообщил РИА Новости источник в иранском Красном полумесяце.

    "Число раненых увеличилось до 138. Что касается погибших, то до сих пор никакого официального заявления на эту тему нет", — сообщил источник.

    @raveenaujmaya
    Землетрясение в Иране

    ​Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили в ходе шествия в Киеве
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    Погребинский: разрыв дипломатических отношений с РФ в перспективе возможен. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор