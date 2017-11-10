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    Эрдоган раскритиковал страны ЕС за запрет хиджаба

    (обновлено: )3010
    По словам турецкого президента, Тайипа Эрдогана в большинстве европейских стран ограничивают трудоустройство и обучение женщин в хиджабах.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с критикой в отношении европейских стран, где введен запрет на ношение хиджаба мусульманками.

    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Массовый протест. В Грозном митинговали в поддержку мусульман-рохинджа

    "Самые самыми большими жертвами печальной картины на Западе являются женщины. Запреты на ношение хиджаба все более распространяются в европейских странах. Тем самым там пытаются помешать участию мусульманок в общественной жизни. Утверждения о том, что они должны сидеть дома, распространяются как вирус", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре перед женщинами-предпринимательницами из мусульманских стран.

    По его словам, сегодня в большинстве европейских стран ограничивают трудоустройство и обучение женщин в хиджабах.

    "В странах, которые при любой возможности любят учить Турцию демократии, аплодируют нарушению элементарных прав человека. Турция является одной из немногих стран, которые обращают внимание на эту несправедливость и двойные стандарты", — утверждает турецкий лидер.

    Ранее сообщалось, что все участницы чемпионата мира по шахматам, который проходит в Тегеране (Иран), выступают в платках специального кроя — хиджабах. Украинская шахматистка Мария Музычук отказалась участвовать в турнире.

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