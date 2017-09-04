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    Массовый протест. В Грозном митинговали в поддержку мусульман-рохинджа

    (обновлено: )95
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Участники митинга в поддержку мусульман народа рохинджа на площади Ахмата Кадырова в Грозном.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Участники митинга в поддержку мусульман народа рохинджа на площади Ахмата Кадырова в Грозном.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Участники митинга в поддержку мусульман народа рохинджа на площади Ахмата Кадырова в Грозном.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Участники митинга в поддержку мусульман народа рохинджа на площади Ахмата Кадырова в Грозном.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Участники на митинге в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Участники митинга в поддержку мусульман народа рохинджа во время молитвы на площади Ахмата Кадырова в Грозном.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Участники митинга в поддержку мусульман народа рохинджа во время молитвы на площади Ахмата Кадырова в Грозном.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на митинге в поддержку мусульман народа рохинджа на площади Ахмата Кадырова в Грозном.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Участники митинга в поддержку мусульман народа рохинджа на площади Ахмата Кадырова в Грозном.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Участники митинга в поддержку мусульман народа рохинджа на площади Ахмата Кадырова в Грозном.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
    Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров выступает на митинге в поддержку мусульман народа рохинджа на площади Ахмата Кадырова в Грозном.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участники митинга в поддержку мусульман народа рохинджа на площади Ахмата Кадырова в Грозном.

    В центре Грозного прошел массовый митинг в поддержку мусульман-рохинджа. По данным МВД по Чечне, на акции собрались более миллиона человек. 

    Мусульманский праздник Курбан-Байрам в мечети Ар-Рахма в Киеве
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    Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на митинге, призвал остановить кровопролитие в Мьянме, наказать виновных и расследовать преступления против человечности.

    В Мьянме военные проводят масштабную операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков, которые ранее провели несколько массированных атак на полицейские и армейские посты. За последние десять дней в Ракхайне погибли 400 человек, в том числе 30 военных и полицейских и 370 боевиков.

    Рохинджа — потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — XX веках. Конфликт между ними и коренным населением штата, которое исповедует буддизм, длится десятки лет.

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