Массовый протест. В Грозном митинговали в поддержку мусульман-рохинджа

В центре Грозного прошел массовый митинг в поддержку мусульман-рохинджа. По данным МВД по Чечне, на акции собрались более миллиона человек.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на митинге, призвал остановить кровопролитие в Мьянме, наказать виновных и расследовать преступления против человечности.
В Мьянме военные проводят масштабную операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков, которые ранее провели несколько массированных атак на полицейские и армейские посты. За последние десять дней в Ракхайне погибли 400 человек, в том числе 30 военных и полицейских и 370 боевиков.
Рохинджа — потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — XX веках. Конфликт между ними и коренным населением штата, которое исповедует буддизм, длится десятки лет.