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    Спорт

    Мусульманка из США получила право боксировать в хиджабе - СМИ

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    По информации СМИ, ввиду религиозных убеждений девушки шестнадцатилетней мусульманке Амалии Зафар разрешили надевать хиджаб, а также закрывать руки и ноги во время боев.
    Боксерские перчатки
    Associated Press Patrick Semansky

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Шестнадцатилетняя мусульманка Амалия Зафар из американского штата Миннесота получила право боксировать в США в хиджабе, сообщает издание Star Tribune.

    Купальник vs хиджаб. Самый сексуальный вид спорта на Олимпиаде 2016
    REUTERS Lucy Nicholson
    Купальник vs хиджаб. Самый сексуальный вид спорта на Олимпиаде 2016

    По данным издания, ввиду религиозных убеждений девушки ей разрешили надевать хиджаб, а также закрывать руки и ноги во время боев.

    "Это важный шаг. Она вложила в это много усилий. Она получила право продемонстрировать свои навыки, и я счастлив за нее", — заявил тренер спортсменки Натаниэль Хайле.

    Ранее сообщалось, что все участницы чемпионата мира по шахматам, который проходит в Тегеране (Иран), выступают в платках специального кроя — хиджабах. Украинская шахматистка Мария Музычук отказалась участвовать в турнире.

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