Мусульманка из США получила право боксировать в хиджабе - СМИ

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Шестнадцатилетняя мусульманка Амалия Зафар из американского штата Миннесота получила право боксировать в США в хиджабе, сообщает издание Star Tribune.

По данным издания, ввиду религиозных убеждений девушки ей разрешили надевать хиджаб, а также закрывать руки и ноги во время боев.

"Это важный шаг. Она вложила в это много усилий. Она получила право продемонстрировать свои навыки, и я счастлив за нее", — заявил тренер спортсменки Натаниэль Хайле.

Ранее сообщалось, что все участницы чемпионата мира по шахматам, который проходит в Тегеране (Иран), выступают в платках специального кроя — хиджабах. Украинская шахматистка Мария Музычук отказалась участвовать в турнире.