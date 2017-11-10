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    В мире

    Президент Филиппин признался в убийстве

    (обновлено: )124
    Родриго Дутерте заявил, что в 16 лет заколол человека. Ранее глава Филиппин инициировал кампанию по борьбе с наркотиками, в ходе которой уже погибли 4 тысячи человек.
    Родриго Дутерте
    MANMAN DEJETO / AFP

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что в юности убил человека.

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    Свое заявление Дутерте сделал в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во вьетнамском городе Дананг.

    "Когда я был подростком, мне было 16 лет, я уже убил кого-то. Это был настоящий человек. Я заколол его", — цитирует Дутерте агентство AFP.

    Свои заявлением филиппинский президент ответил критикам его борьбы с наркоторговлей. По всей стране идет масштабная охота на наркоторговец и производителей наркотических веществ. Погибли уже около четырех тысяч человек.

    Летом 2017 года перед саммитом АСЕАН в Маниле Дутерте обозвал лидера КНДР Ким Чен Ына "дураком" и "сукиным сыном".

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